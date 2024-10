C’è grande curiosità per la nuova edizione di Pechino Express! Ecco qui alcune info sulla prossima edizione come quando va in onda, chi sono i partecipanti e dove guardare in streaming e gratis!

Quando va in onda Pechino Express 2025

Vi state chiedendo quando va in onda Pechino Express 2025? La prossima edizione dovrebbe andare in onda per l’appunto nel 2025 e dunque si ipotizza nei primi mesi dell’anno, verso la primavera, dunque intorno a marzo.

Le puntate

Quante puntate ci sono di Pechino Express 2025? La scorsa edizione ne conta 10. Vedremo se saranno o meno confermate.

Chi conduce Pechino Express

Ma chi conduce Pechino Express? Salvo cambiamenti alla conduzione dell’adventure show dovrebbero esserci ancora Costantino Della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci (arrivato proprio dall’edizione del 2024).

Saranno riconfermati?

Concorrenti

Chi sono i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express 2025? A prendere parte al programma saranno coppie di personaggi noti del mondo della TV, del cinema o musica e ancora dello sport e del web.

Sui social sono emersi già alcuni nomi, ma nessuna conferma. Si vociferava di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, dell’ex attore di Beautiful Ronn Moss, del conduttore Alessandro Greco e l’ex calciatore Francesco Gullo. Si era parlato anche di Frank Matano e Matteo Martinez ed degli ex di Amici, LDA e Aka7even. Peraltro recentemente erano emersi anche i nomi di Giale De Donà e Ivana Mrazova (fonte Deianira Marzano).

Queste ultime sono state lanciate anche da Gabriele Parpiglia, in un’altra lista di nomi su RTL: “Yuri Chechi, Dolcenera, il comico Scintilla, la coppia Giaele De Donà e Ivana Mrazova che saranno le Amazzoni e Giulio Berruti“. Ma ancora è tutto da definire!

Quanto guadagnano i concorrenti di Pechino Express e chi sono i partecipanti? Sul guadagno, invece, possiamo dire che nel corso dell’edizione 2024 i Pasticcieri hanno accumulato 20 mila Euro, le Amiche con due vittorie ne hanno ottenuti 10 mila e Italia-Argentina con i Caressa e Romagnoli hanno portato a casa 5 mila Euro.

Anche se il montepremi finale della coppia vincitrice è stato di 100 mila Euro in totale, devoluti in beneficenza. Più di 50 mila Euro sono stati raccolti e destinati a organizzazioni benefiche, che operano nei Paesi attraversati dal programma.

Probabilmente nella prossima edizione sarà lo stesso.

Le tappe di Pechino Express

Dove si muoveranno i viaggiatori di Pechino? Le tappe che andranno a toccare saranno Filippine, Nepal e Tailandia, come anticipato da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5.

Il promo di Pechino Express

Ancora non è stato mandato in onda alcun promo ufficiale di Pechino. Non appena sarà disponibile non esiteremo a informarvi!

Dove guardare Pechino Express

Se vi state chiedendo dove guardare Pechino Express 2025 gratis? Partiamo con il dire che la nuova edizione del programma viene trasmessa su Sky Uno e Now, sia da TV, che da sito o app.

Per poterlo vedere gratis, invece, è necessario attendere la messa in onda in chiaro su TV8.