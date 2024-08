In questi ultimi giorni si sta diffondendo un’indiscrezione secondo la quale Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi potrebbero entrare nel cast della prossima edizione di Pechino Express nel 2025.

Beatrice e Giuseppe a Pechino Express?

La prossima edizione di Pechino Express è ancora abbastanza lontana e per tale ragione non abbiamo molte informazioni in merito. Sappiamo che nel corso dell’ultimo periodo c’è stata una candidatura spontanea da parte di Mirko Brunetti, il quale avrebbe voluto parteciparvi con Perla Vatiero:

“Pechino Express lo farei, sarebbe pazzesco. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, Perla non lo so…”.

Vista la loro attuale situazione sentimentale, però, si pensa che ciò non accadrà più. In queste ore invece è spuntata un rumor, come rivela anche il sito di Libero, secondo il quale tra i concorrenti del reality di Costantino Della Gherardesca potrebbero esserci anche Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio e va presa con le pinze, non sappiamo quali potrebbero essere e loro effettivi programmi per il prossimo anno. Tanti i nomi che stanno facendo il giro del web e tra questi possiamo citare anche Ronn Moss, ex attore amatissimo di Beautiful, ma anche Frank Matano, Matteo Martinez e gli ex allievi di Amici Aka7Even e LDA.

Alla lunga lista si aggiunge anche il conduttore Alessandro Greco e l’ex star del reality “Calciatori – Il sogno” Francesco Gullo. Vedremo che cosa accadrà prossimamente, ma di sicuro i fan del Grande Fratello sarebbero al settimo cielo di poter seguire Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi in questa nuova avventura a Pechino Express.

La prossima edizione dovrebbe cominciare il prossimo anno ma ancora non abbiamo alcun dettaglio sulla tratta che dovranno attraversare i concorrenti. Vi terremo aggiornati non appena le informazioni si faranno più corpose.