In queste ultime ore si è diffusa l’indiscrezione secondo la quale il Grande Fratello avrebbe fatto un’offerta a Emanuele Filiberto per entrare nella casa. Ecco la sua presunta risposta.

Emanuele Filiberto al Grande Fratello?

Milioni di italiani stanno aspettando con grande impazienza l’inizio della prossima edizione del Grande Fratello. Tutti non vedono l’ora di sapere chi saranno i concorrenti che troveremo dentro la casa a partire dal mese di settembre e quali saranno le dinamiche che nasceranno tra loro.

Nel corso delle ultime settimane è stato confermato che alla guida troveremo ancora una volta Alfonso Signorini e accanto a lui ci sarà Cesara Buonamici. Ancora non sappiamo se troveremo un’altra figura insieme alla giornalista e solo il tempo che lo rivelerà.

Per quanto riguarda i concorrenti famosi, invece, sappiamo che il conduttore avrebbe già ricevuto almeno un ‘no’ da parte di Francesco Oppini. L’ex protagonista del Grande Fratello 2020/2021, infatti, pare abbia rifiutato perché non aveva intenzione di rivivere un’esperienza che ha già vissuto in passato e oggi vorrebbe concentrarsi sulla propria carriera.

In queste ore il settimanale Oggi ha fatto il nome di un altro Vip molto conosciuto dal pubblico: Emanuele Filiberto di Savoia. Quest’ultimo avrebbe declinato l’invito e la trattativa non sarebbe andata in porto. Secondo Alberto Dandolo “Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella Casa più spiata dagli italiani“.

Tuttavia pare che Emanuele Filiberto avrebbe accettato il ruolo come opinionista se gli fosse stato offerto. Tuttavia sembrerebbe che “il Biscione gli abbia risposto picche“. Come al solito non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo e dobbiamo prendere le informazioni con le pinze. Ovviamente nel caso in cui le cose dovessero cambiare vi terremo aggiornati come al solito. A presto con la nuova edizione del GF!