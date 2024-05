Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Maggio 2024

Grande Fratello

In una recente intervista Mirko Brunetti ha rivelato che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme alla fidanzata Perla Vatiero.

Mirko Brunetti e Perla a Pechino Express?

La storia d’amore di Mirko Brunetti e Perla Vatiero va finalmente a gonfie vele. I due si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie a Temptation Island, ma il vero successo è arrivato con il Grande Fratello. In questo reality hanno potuto risolvere i loro problemi e si sono potuti ricongiungere sugellando il loro amore in diretta.

Ora che sono usciti dalla casa più spiata d’Italia si stanno godendo un po’ di tranquillità lontani dalle luci dei riflettori. di recente hanno anche festeggiato i loro primi sei anni insieme condividendo un tenero scatto che li ritraeva insieme, evento che ha suscitato l’entusiasmo dei fan.

Ora tutti si chiedono se rivedremo Perla Vatiero e Mirko Brunetti di nuovo in televisione. La risposta arriva direttamente dall’ex gieffino, il quale ha rilasciato un’intervista radiofonica ai microfoni di RDS Next. Parlando con le sorelle Provvedi, infatti, ha rivelato che gli piacerebbe di partecipare alla prossima edizione di Pechino Express insieme a Perla:

“Pechino Express lo farei, sarebbe pazzesco. Con Perla faremmo veramente ridere, conoscendola bene. Con l’inglese io me la potrei cavare, Perla non lo so…”.

-“Pechino Express con Perla?”



Pirko: “Con Perla faremo veramente ridere.”



-“Con l’inglese? Ve la potete cavare?”



Pirko: “Io si…Perla no.” 💀⚰️



Immaginando Sberla ed il suo livello di ASFINIMENTO da ancor prima della partenza.#grandefratello pic.twitter.com/O5ZV1s4xkr — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) May 15, 2024

Mirko si è quindi candidato per il reality condotto da Costantino Della Gherardesca, ma non sappiamo se la sua proposta verrà presa in considerazione oppure no. Tutto può essere, del resto se ne riparlerà il prossimo anno e solo a poche settimane di distanza dal debutto sapremo che cosa accadrà davvero.

Di certo Perla Vatiero e Mirko Brunetto sono due personaggi attualmente molto apprezzati dal pubblico e siamo sicuri che Pechino Express potrebbe beneficiarne in termini di ascolti. Noi ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le informazioni del caso andando avanti con i mesi.