Vediamo insieme chi ha vinto la dodicesima edizione di Pechino Express 2025. Ecco chi sono i vincitori del programma di Sky Uno.

Ecco chi ha vinto Pechino Express 2025

Chi ha vinto la dodicesima edizione di Pechino Express? Probabilmente chi non ha avuto modo di seguire la puntata in diretta questa sera si sarà riversato sui social o a googlare per scoprire il responso finale. Ebbene abbiamo una risposta sui vincitori.

Come detto stasera in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now dopo ben 6 mila chilometri tra Filippine, Thailandia e Nepal, si è conclusa l’incredibile avventura di Pechino Express 2025 – Fino al tetto del mondo. I viaggiatori hanno potuto scoprire gli angoli più segreti e selvaggi delle Filippine, l’intensità della Thailandia, fino alla volata finale in Nepal, per l’appunto, dove abbiamo scoperto chi ha vinto questa edizione di Pechino.

Si è trattato di un viaggio come sempre affascinante e appassionante, che ha visto le coppie in gara, guidate da Costantino della Gherardesca con la complicità dell’inviato speciale Fru.

A contendersi la vittoria ci sono ben tre coppie. La prima formata da Dolcenera e Gigi Campanile, “I Complici”; poi si passa a Giulio Berruti e Nicolò Maltese, “Gli Estetici”; infine abbiamo “I Medagliati”, duo composto da Jury Chechi e Antonio Rossi.

Nel corso della serata si è passati a un primo traguardo intermedio, dov’è stata eliminata una prima coppia, per poi arrivare all’attesa finale con la proclamazione di chi ha vinto Pechino Express 2025. Chi tra i Complici, Estetici o Medagliati arriverà alla vittoria?

Dopo la prima eliminazione de Gli Estetici a un passo dal traguardo, la gara è proseguita tra i Complici e i Medagliati fino al famoso tappeto rosso. A vincere in questa dodicesima edizione di Pechino Express sono i Medagliati, coppia formata da Jury Chechi e Antonio Rossi!