Nelle ultime ore è giunta voce che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno possano partecipare alla prossima edizione di Temptation Island. Adesso così a parlare è una fonte vicina al reality show, che rivela cosa potrebbe accadere.

Martina e Ciro parteciperanno a Temptation Island?

Sono trascorsi alcuni giorni da quando è andata in onda la scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne, che ha lasciato il programma con Ciro Solimeno. I due hanno così dato il via alla loro relazione e sembrerebbe che al momento tutto stia procedendo a meraviglia. Tuttavia nelle ultime ore in rete si è sparso un pettegolezzo che ha immediatamente attirato l’attenzione e che ha fatto discutere gli utenti. Stando a quanto ha riferito Deianira Marzano infatti, la De Ioannon e Solimeno potrebbero essere tra i protagonisti della prossima edizione di Temptation Island, che andrà in onda questa estate.

Come è ben noto già lo scorso anno Martina ha preso parte al reality show di Canale 5 con l’ex fidanzato Raul Dumitras. L’ex tronista dunque, secondo i pettegolezzi, a breve potrebbero partire nuovamente per la Sardegna per mettere alla prova la sua nuova relazione. Il pettegolezzo naturalmente ha fatto in breve il giro del web e così in queste ore ad approfondire la questione sono stati gli amici di FanPage.

LEGGI ANCHE: Fedez riadatterà il testo di Bella Stronza a Sanremo 2025

Il noto portale infatti si è messo in contatto con una fonte vicina al programma, che ha svelato se Martina e Ciro faranno davvero parte del cast della prossima edizione di Temptation Island. Stando a quanto si legge però la persona in questione non avrebbe né confermato né smentito le voci di corridoio e avrebbe semplicemente affermato: “È ancora presto. Se la notizia è falsa? Non è il caso di smentire, né di confermare”.

Pare dunque che le porte di Temptation Island per la De Ioannon e Solimeno siano più che aperte. Non è da escludere che la coppia possa partecipare al reality show ma solo nelle settimane a venire giungeranno notizie certe.