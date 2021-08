1 Pekin Express: nel cast Rita Rusic e Victoria Cabello?

C’è grande attesa per la nuova stagione televisiva e per quelle che saranno le trasmissioni che rivedremo nel piccolo schermo. Tra queste senza dubbio Pekin Express su Sky (ai tempi di Rai 2 si chiamava Pechino Express), con al timone di conduzione, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca. In tanti però si chiedono i nomi che comporranno il cast della prossima edizione. C’è massimo riserbo al momento, ma non manca qualche indiscrezione.

TV Blog, intanto, ha lanciato qualche nome sui papabili concorrenti. Uno di questi riguarda Rita Rusic, che nel 2020 abbiamo visto tra i concorrenti della quarta edizione del GF Vip. Ecco quanto si apprende dal sito:

«Il primo nome è quello dell’attrice e produttrice cinematografica Rita Rusic, che recentemente abbiamo visto nel cast dell’edizione numero quattro del Grande fratello Vip. La Rusic in precedenza, sempre televisivamente parlando, è stata fra i giurati di Miss Italia e sempre in questo ruolo nel varietà del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. Il secondo nome è quello di un personaggio televisivo molto noto, ma che negli ultimi tempi ha frequentato poco il piccolo schermo».

Ma Rita Rusic pare non sia l’unico nome preannunciato da TV Blog per la prossima stagione di Pekin Express. Il portale, infatti, ha parlato anche della possibile presenza di Victoria Cabello:

«Il riferimento è per Victoria Cabello che manca sostanzialmente dalla televisione dall’ormai lontano 2014 quando fu fra i giudici di X Factor, il programma musicale in onda su Sky Uno. Victoria poi, insieme a Diletta Leotta, ha condotto nella primavera del 2019 un programma evento trasmesso dall’emittente cinese “Hunan Tv” in occasione della visita del Governo cinese in Italia avvenuta in quel periodo. Per Victoria Cabello dunque, qualora andasse in porto la sua partecipazione a Pekin express, sarebbe un modo per tornare in televisione dopo molto tempo».

In attesa di capire se effettivamente Rita Rusic e Victoria Cabello faranno davvero parte del cast di Pekin Express, sono già emerse novità per quel che riguarda il percorso che dovranno seguire i concorrenti. Continua…