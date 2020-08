1 Pechino Express: ecco chi condurrà la nuova edizione in onda su Sky

Potrebbero esserci importanti novità per Pechino Express, a seguito del clamoroso addio a Rai 2 per approdare su Sky (con tanto di cambio nome in Pekin Express). In molti si sono chiesti se sarà Costantino Della Gherardesca al timone di conduzione. A parlare nelle scorse settimane è stato proprio lui, che ha dichiarato come sia legato alla trasmissione, ma di non essere del tutto certo di quello che sarà il suo futuro.

Affermazioni, quelle di Costantino Della Gherardesca, che hanno allarmato i numerosi fan di Pechino Express, i quali continuano a chiedere all’unisono la sua presenza come voce narrante e guida dei viaggiatori vip. Come ben sappiamo, eccetto la prima edizione con a capo Emanuele Filiberto di Savoia, tutte le altre 7 stagioni di Pechino Express hanno visto come presentatore proprio Costantino.

Adesso, dopo vari rumor sul suo ipotetico successore, Sky potrebbe aver cambiato di nuovo le carte in tavola. In un’intervista del conduttore rilasciata al Corriere della Sera, ecco quanto emerge a tal proposito:

“Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c’è oltre l’Italia”.

Se non certa al 100%, c’è quindi un’ottima possibilità di vedere, ancora una volta, Costantino Della Gherardesca nelle vesti di conduttore di Pechino Express. Ma non solo…