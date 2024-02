Perché Giuseppe Garibaldi non è in puntata stasera? Le ultime news e aggiornamenti

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Grande Fratello

Come mai Giuseppe Garibaldi questa sera non è in puntata al GF? Ecco quali sono le news e aggiornamenti sulla sua assenza

Questa sera Giuseppe Garibaldi non è in puntata al GF, come mai e perché? Ieri il gieffino è uscito per accertamenti medici. Ecco come sta, quali sono le ultime news e aggiornamenti sull’accaduto.

Giuseppe Garibaldi perché non è in puntata?

Ieri Giuseppe Garibaldi ha momentaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello per accertamenti medici. Molti fan si sono preoccupati e si chiedono cosa sia successo. Stasera il gieffino non è in puntata, come mai?

A tranquillizzare tutti nelle scorse ore il fratello Nicola. Intervenuto sui social ha informato i fan che Giuseppe Garibaldi sta bene per fortuna: “L’importante è questo”, si legge dal profilo Instagram del ragazzo. A parlare questa sera è stato anche Alfonso Signorini che ha dato tutte le news e aggiornamenti del caso, parlando appunto dell’accaduto.

Il conduttore ha voluto fare subito chiarezza e ha spiegato quindi quanto segue a proposito di Giuseppe. In collegamento con la Casa, il presentatore ha detto: “Un saluto a Garibaldi, il nostro Giuseppe. Vi dico che sta bene, è sotto osservazione. Naturalmente sotto la cura e l’osservazione di un team di medici che stanno valutando le sue condizioni. Non c’è nulla di grave. Giuseppe sta bene in sostanza, ma è giusto approfittare di questi giorni fuori dalla Casa per fare tutti gli accertamenti che il caso richiede. Quindi un abbraccio enorme a Giuseppe”.

Ci auguriamo ovviamente che Giuseppe Garibaldi possa tornare presto in gioco e proseguire al meglio il proprio percorso all’interno della Casa del Grande Fratello, insieme ai suoi compagni. Attendiamo tutte le notizie del caso come anticipato da Alfonso Signorini.

Dunque probabilmente servirà ancora qualche giorno prima che Giuseppe possa tornare nella Casa e dagli altri inquilini. Tempo al tempo e senza alcuna fretta. È giusto che Garibaldi faccia tutte i controlli del caso per premura e sua tranquillità personale. Non appena si saprà qualcosa in più non esiteremo a informarvi.