1 La madre di Edoardo e Guendalina Tavassi

Edoardo e Guendalina sono partiti insieme per L’Isola dei Famosi nel 2022. A un certo punto, però, dopo l’allungamento della trasmissione lei ha deciso di non firmare il rinnovo del contratto mentre lui è voluto rimanere in Honduras. I Tavassi sono molto amati dal pubblico ma forse non tutti sanno che anche la madre è un personaggio famoso. In passato, infatti, è apparsa in vari programmi televisivi e in alcune fiction italiane importanti. Ma partiamo dall’inizio.

La mamma si chiama Emanuela Finn. Oggi ha 55 anni e negli anni ’80 è apparsa in televisione accanto a Renzo Arbore e Nino Frassica nella trasmissione “Indietro tutta“. Ha, inoltre, lavorato anche in altri progetti sul piccolo schermo, come per esempio “L’Araba Fenice” e “Fantastico“. Ma non solo. Ha anche alle spalle un passato da attrice. Qualcuno, infatti, potrebbe ricordarla in “Commesse” o in film come “Palla al centro“, “Un tassinaro a New York“, “Belli freschi” e “La più bella del reame“. La sua carriera è proseguita, poi, con delle partecipazioni in alcune pubblicità di importanti marche di gelato.

A un certo punto, però, la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi ha preferito la famiglia al mondo dello spettacolo. Dopo le nozze con l’avvocato Luciano, quindi, ha avuto i suoi due figli. Purtroppo il matrimonio non ha avuto lunga vita. Ne ha parlato in una recente intervista con il settimanale Mio, come riporta anche il sito Gossip e TV:

Guendalina fu portata via dal padre e dopo sei mesi che non avevo sue notizie un giudice decise di chiederle con chi volesse stare. Fu affidata al padre ma io la seguivo e la amavo a distanza e tra noi c’è sempre stato un forte legame. Come col fratello, visto che era stata separata anche da lui.

Continua…