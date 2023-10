Beatrice non si risparmia su Schwazer: “È scorretto, l’ha dimostrato a livello internazionale”

NEWS

Andrea Sanna | 20 Ottobre 2023

Grande Fratello

Beatrice Luzzi non si risparmia su Schwazer

La puntata del Grande Fratello di ieri ha lasciato strascichi e tensioni all’interno del gruppo. Beatrice Luzzi, che si trova nuovamente al televoto, ha ricevuto una nomination di fuoco da parte di Alex Schwazer, il quale nel fare il suo nome ha lanciato una vera e propria bomba.

Nel suo discorso, in sintesi, Alex Schwazer ha dichiarato che Beatrice Luzzi prima di avvicinarsi a Giuseppe Garibaldi avrebbe affermato di essere interessata a lui: “Hai detto che qui in realtà ti piace uno che però è già sposato e non vuoi mettere in difficoltà”. Una frase questa che ha fatto molto arrabbiare l’attrice e che ha portato Alfonso Signorini a verificare personalmente.

L’ex protagonista di Vivere per tutta la giornata, in diverse occasioni, ne ha parlato, e in chiacchiera con Marina Fiordaliso si è lasciata scappare una frase che sta facendo discutere. Ma partiamo per ordine. Per prima cosa Beatrice Luzzi, come mostrato dal video, ha detto:

“Ho una personalità troppo ampia e pure quando sono serena e felice. Ci ha messo quella cosa lì che è stata una cattiveria. Lui ha messo un peperoncino pesante nella coppia, Alex ne ha messo un altro adesso. Loro non sopportavano la nostra felicità e serenità. Angelica che durante il gioco ha detto ‘A chi potresti piacere? A Beppe’. Ci hanno messo tutti qualcosa”.

Nell’ascoltarla Marina Fiordaliso ha chiesto a Beatrice Luzzi: “Ma non è che ti fai dei film tu nella testa troppo grandi? Dire che Alex l’ha fatto apposta… cosa gliene viene in tasca? È venuto qua per altri motivi”. A quel punto l’attrice ha smentito, avvalorando ulteriormente la sua tesi con altre dichiarazioni. Nel farlo però ha lanciato una stoccata che ha generato caos tra gli utenti del web: “Certo che l’ha fatto apposta! Ma Alex.. è agonista, eccolo là. È anche uno scorretto, lo ha dimostrato a livello internazionale”.

Questa cosa se la fanno vedere lunedì succederà un casino…. #grandefratelllo https://t.co/88Twp3VAby — AnDrEA (@andrea9737268) October 20, 2023

Marina Fiordaliso ha cercato di metterci una pezza sopra con: “No, non lo voglio sentire questo, cambiamo argomento”, mentre Beatrice Luzzi ha risposto: “Però è successo”.

Quest’affermazione di Beatrice Luzzi potrebbe essere motivo di ennesima discussione in puntata. Come la prenderà Alex Schwazer?