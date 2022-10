La mancanza della prof Petolicchio a Il Collegio 7

Questa sera, 18 ottobre 2022, va in onda la nuova edizione de Il Collegio 7. Si parla di un cast quasi del tutto rinnovato. Già in estate si parlava dell’uscita di scena dell’amata insegnante di Matematica e Scienze. Ma perché la professoressa Petolicchio non sarà nella settima edizione de Il Collegio? Non sappiamo esattamente il motivo. Pare, però, che la scelta di non rinnovare il contratto con Rai 2 sia stata sua.

Forse ha voluto esplorare altre opportunità lavorative. Maria Rosa Petolicchio, però, è rimasta in buoni rapporti con il programma e questo lo ha dimostrato augurando buona fortuna per il debutto della prima puntata. Come riporta anche il sito FanPage, l’insegnante campana, protagonista vera delle prime sei edizioni del programma, ha voluto ugualmente inviare il suo saluto ai protagonisti della trasmissione. Lo ha fatto scherzando su un fotomontaggio che circola sul web in cui compare nel cast:

Tranquilli tutti… e buon “Collegio 1958″… È solo un fotomontaggio che ho appena intercettato… Effettivamente nel ’58 non potevo esserci…”Anziana” sì, ma non così tanto…!Grazie sempre per la corona…e buona settima edizione de “Il Collegio”… In bocca al lupo!

Una risposta sicura al perché la professoressa Petolicchio non è a Il Collegio 7 non l’abbiamo. Fatto sta che qui di seguito vi presentiamo il nuovo corpo docente:

Paolo Bosisio – Preside

– Preside Andrea Maggi – Italiano ed Educazione Civica

– Italiano ed Educazione Civica Marie France Baron – Francesca

– Francesca Beatrice Fumagalli – Storia e Geografia

– Storia e Geografia Giovanni Belli – Matematica e Scienze

– Matematica e Scienze Guido Airoldi – Disegno ed Educazione Artistica

– Disegno ed Educazione Artistica Alberto Zanetti – Canto

– Canto Andrea Zilli – Dattilografia

– Dattilografia Annalisa Bufacchi – Laboratorio

– Laboratorio Mauro Simonetti – Educazione Fisica

Per quanto riguarda i sorveglianti, invece, probabilmente rivedremo Lucia Gravante e Matteo Caremoli. E la voce narrante? In questa edizione non sarà più affidata a Giancarlo Magalli. Al suo posto troveremo, infatti, Nino Frassica. Seguiteci per altre news.

