Ieri sera protagonista della diretta del Grande Fratello Vip 7 è stato Antonino Spinalbese. In questi giorni infatti l’hairstylist ha avuto delle dure discussioni con Edoardo Donnamaria e così nel corso della puntata la questione è stata affrontata. Tuttavia sembrerebbe essere chiaro che tra i due non corra buon sangue, e nonostante i confronti tra i Vipponi non sembrerebbe essere arrivato ancora un chiarimento. Sempre nel corso della diretta Antonino ha accusato Edoardo di avergli dato una spallata in magazzino, durante il cambio batterie. Donnamaria tuttavia ha smentito, e quando l’ex di Belen ha invitato Alfonso Signorini a mandare in onda il video del momento, il conduttore ha affermato che le telecamere della casa non hanno ripreso il momento e che non esiste dunque alcun filmato della presunta spallata.

Poco dopo così, durante una pausa pubblicitaria, Antonino Spinalbese è andato su tutte le furie e si è così scagliato contro gli autori del Grande Fratello Vip 7. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Devo stare in silenzio perché in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere, che penso, ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti, ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video quindi… “Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque“. Tutte delle gran caz**te perché ci sono due telecamere! Ma sono delle stron**te! C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non l’ho vista? Ma secondo te io non ho visto quella telecamera? Ma che sono scemo? Io lo so che sto andando contro la furbizia, sto andando oltre. Lo so che dovrei stare zitto, lo so…”.

