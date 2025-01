Arriva la dedica di Giulia De Lellis per Tony Effe, dopo la polemica che ha travolto il rapper negli ultimi giorni

Dopo le recenti polemiche che hanno travolto Tony Effe, sui social arriva la dedica di Giulia De Lellis, che in queste settimane non ha mai smesso di sostenere il suo nuovo fidanzato.

La dedica di Giulia De Lellis

Da qualche mese a questa parte a finire al centro della cronaca rosa è stata Giulia De Lellis. Dopo la fine della lunga relazione con Carlo Beretta, l’influencer è stata una delle protagoniste del gossip italiano, dopo che di recente il suo nome è stato legato a quello di Tony Effe. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rapper infatti hanno iniziato una chiacchierata relazione, che fin dal primo momento ha fatto discutere il web. Solo da una manciata di mesi i due sono usciti alla luce del sole, confermando la loro storia.

Negli ultimi giorni intanto proprio Tony Effe è finito al centro della polemica, per via dell’esclusione dal concerto di Capodanno al Circo Massimo. La De Lellis a quel punto ha supportato il suo nuovo fidanzato e solo in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A seguito di quanto accaduto, Tony Effe ha organizzato un suo personale concerto che si è svolto la notte di Capodanno a Roma. Tra il pubblico c’era naturalmente anche Giulia De Lellis, che ancora una volta ha fatto il tifo per il rapper. Dopo lo show, sui social dell’influencer è anche spuntata una dolce dedica per Tony, che in breve ha fatto il giro del web. Nello scatto infatti vediamo la coppia mentre si scambia un tenero bacio, segno dunque che tra i due procede tutto a gonfie vele.

La dedica di Giulia per Tony intanto ha fatto emozionare tutti i fan e a questa meravigliosa coppia facciamo un grande in bocca al lupo.