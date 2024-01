“Non se l’è messa la gonna”, la battuta di Perla sull’outfit di Greta scatena una polemica (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Grande Fratello

Una battuta fatta da Perla Vatiero su Greta Rossetti, mentre parlottava con Letizia Petris, ha generato una polemica tra gli utenti del web. Il pubblico del Grande Fratello su questo episodio si è totalmente diviso e le opinioni sono davvero tra le più disparate, nonostante tra le due ora sembra regnare la pace.

La battuta fatta da Perla Vatiero

Qualsiasi frase, battuta o esternazione nella Casa del Grande Fratello è motivo di discussione non solo tra le quattro mura del soft di Cinecittà, ma anche fuori. Protagoniste stavolta Perla Vatiero e Letizia Petris da una parte e Greta Rossetti dall’altra.

Cosa ‘è successo? È bastata una frase (con annessa risatina) pronunciata da Perla Vatiero verso Greta Rossetti, a mezza lingua con Letizia Petris, per scatenare il pubblico.

“Ma Greta che…. Non se l’è messa la gonna”, si sente nel video. Perla Vatiero come detto appunto ci ha ridacchiato su e anche a Letizia Petris scappava da ridere. Questo momento qui, estrapolato sui vari social, continua a circolare ormai da diverse ore.

Merla e Leticessa che deridono il modo di vestire di Greta con sorrisini sotto i baffi dopo che lei presta a ste due pizzettare l intero guardaroba



SONO SEMPRE LORO



LO SCHIFO E LA VERGOGNA CHE MI FANNO QUESTE NESSUNO MAI



L invidia è una brutta bestia🤡#grandefratello #Fillers pic.twitter.com/LZuYVGWqei — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 6, 2024

Sul web le fazioni si sono totalmente divise, tra chi pensa che la cosa sia stata ingigantita solo per far passare male Perla Vatiero e Letizia Petris e non ci sia stato nulla di male nell’osservazione fatta.

Questo perché secondo alcuni pare infatti che Perla abbia suggerito a Greta Rossetti di non mettere la gonna troppo corta, altrimenti gli autori l’avrebbero richiamata in confessionale, come pare si sia verificato poco dopo. Quindi la frase di Perla Vatiero sarebbe stata solo un avvertimento e niente più.

Altri fan del Grande Fratello pensano invece ci sia una velata frecciatina da parte di Perla Vatiero. Dato che poi poco dopo le scappava anche da ridere. E ancora c’è chi ha fatto notare come molto spesso sia Perla che Letizia Petris abbiano indossato proprio i vestiti di Greta Rossetti. Al contempo non mancherebbero mai occasione di fare battutine come quella di cui abbiamo parlato.

In ogni caso vedremo se domani si parlerà o meno del loro rapporto attuale in puntata così come di questa “battutina”.