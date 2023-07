Chi è Perla Vatiero di Temptation Island 2023? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 6 Luglio 2023

Chi è

Perla Vatiero è tra le protagoniste di Temptation Island 2023 insieme al fidanzato Mirko Brunetti. Cosa sappiamo sul suo conto? In questa scheda scopriamo meglio chi è Perla, qualche informazione su vita privata e lavoro, dove seguirla su Instagram e il percorso fatto nel programma di Canale 5.

Chi è Perla Vatiero

Nome e Cognome: Perla Vatiero

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Angri (Salerno)

Età: 25 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Perla è Dottoressa in Scienze Motorie e lavora nel campo e-commerce

Fidanzato: Perla è fidanzata con Mirko Brunetti

Figli: Perla non ha figli

Tatuaggi: Perla ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, sul braccio e fianco sinistro

Profilo Instagram: @perla_vatiero

Perla Vatiero età e biografia

Qual è il cognome di Perla, protagonista di Temptation Island 2023? Sbirciando nella sua biografia sappiamo che il nome per intero è Perla Vatiero.

Conosciamo la data di nascita di Perla di Temptation Island e il suo segno zodiacale? Al momento sappiamo che Perla è nata ad Angri, in provincia di Salerno nel 1998, ma non abbiamo la data completa e di conseguenza non siamo in grado di dirvi quale sia il suo segno.

Non conosciamo nemmeno altezza e peso.

Questi dunque i primi dati della sua biografia. E sulla vita privata?

Vita privata

Soffermiamoci ora sulla vita privata di Perla Vatiero di Temptation Island.

Per quanto riguarda il percorso di studi, dando un’occhiata su Facebook abbiamo scoperto che ha frequentato l’ITC G. Fortunato. Sappiamo poi che è laureata in Scienze Motorie.

Che lavoro fa Perla di Temptation Island? Da quanto è emerso lavora nel campo dell’e-commerce.

È fidanzata o single? Quali altre cose conosciamo sul suo conto? Da 5 anni Perla fa coppia con Mirko. I due convivono insieme a Rieti, città del ragazzo, ma a causa di alcuni problemi di coppia hanno deciso di partecipare a Temptation Island.

Dove seguire Perla Vatiero: Instagram e social

Vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Perla Vatiero di Temptation Island 2023 su Instagram?

La risposta è sì, anche se al momento il profilo è privato come prevede in questi casi la trasmissione. Conta però quasi 3 mila follower.

La protagonista del reality show di Canale 5 è presente sia sulla piattaforma menzionata, ma anche Facebook dove detiene anche lì un account personale molto seguito.

Non mancano foto di vita privata, da sola o in compagnia di fidanzato e amici.

Perla Vatiero a Temptation Island 2023

Come dicevamo Perla Vatiero sta insieme a Mirko Brunetti da ben 5 anni e si è trasferita a Rieti per vivere con lui. Lei sostiene di aver rinunciato a tanto per questo.

Negli ultimi due anni di relazione, però, Perla trova Mirko apatico. Quest’ultimo sostiene invece di averla sempre supportata, anche nei momenti più difficili lontana da casa.

A scrivere a Temptation Island 2023 è stata Perla Vatiero, con la speranza di poter dare così un nuovo stimolo alla loro storia d’amore. Vedremo dunque se lei e Mirko Brunetti riusciranno a compiere il grande passo e riuscire quindi a trovare un punto d’incontro.

Intanto in molti si chiedono dove si può vedere Temptation Island e quando è stato registrato? Le registrazioni del reality si sono tenuta in Sardegna nel periodo di giugno/luglio. Per quanto riguarda invece il canale in cui si può vedere la trasmissione, ovviamente, è Canale 5, ma non mancano le repliche su LA5 o Mediaset Extra. E si può sempre usufruire di sito e app per non perdervi proprio nulla.

Le coppie di Temptation Island

Quante sono le coppie di questa edizione di Temptation Island 2023? In totale ne contiamo ben 7, tutte con storie diverse e problemi da risolvere.

Eccole tutte qui di seguito:

Tra loro scopriremo chi saranno coloro che decideranno di uscire insieme, oppure preferiranno dividere la propria strada e tornare single. Non è nemmeno escluso che alcuni di loro possano decidere di avvicinarsi a uno dei tentatori o tentatrici di Temptation Island.

Il percorso di Perla Vatiero a Temptation Island 2023

Concludiamo infine questa scheda scoprendo pian piano qualcosa in più sul percorso di Perla Vatiero e del fidanzato Mirko Brunetti a Temptation Island 2023.

1° puntata: Durante la puntata d’esordio Perla si è presentata al pubblico insieme al suo compagno. Lui ha dichiarato di non voler tradire la sua fidanzata, ma vede un video in cui lei mostra insoddisfazione nella relazione e ne parla con i tentatori.



Nel suo racconto ha definito “noiosa” la vita intima con Mirko, definendolo molto apatico. Poi si è fatta fare un passaggio da uno dei single, lasciando basito Mirko. I compagni d’avventura di quest’ultimo hanno provato a confortarlo.



Anche al falò di Temptation Island Mirko Brunetti ha visto un video in cui Perla Vatiero non parla benissimo del ragazzo, che sembra restarci male e crede sia infelice con lui.

2° puntata: Nel corso della seconda puntata anche Perla ha avuto modo di vedere un video di Mirko, che la critica per diversi motivi. A detta sua sarebbe poco autonoma e indipendente e cerca spesso l’aiuto dei genitori.



Frasi queste ce sembrano aver ferito Perla Vatiero, che si è detta poco d’accordo con l’analisi fatta dal fidanzato e crede che lui sia poco riconoscente.



Intanto Mirko ha iniziato a parlare con la tentatrice Greta e anche con lei utilizza parole critiche sulla sua fidanzata. Secondo Brunetti tra l’altro il rapporto complesso che ha con sua madre è dovuto anche a causa di Perla. Nel mentre che Mirko si confida con la single Greta, anche la Vatiero ha trovato conforto nel single Igor. A lui ha spalmato spesso la crema è parlato di tutto. Atteggiamento che ha provocato delusione in Mirko.