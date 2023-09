NEWS

Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

La versione di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli dopo aver preso parte al Grande Fratello Vip in Italia ha bissato l’esperienza anche in Spagna. Ma non è andata come avrebbe sperato. Fin da subito è stata messa alla prova e il mancato incontro avvenuto in diretta con il fidanzato Daniele Dal Moro e il caos che ne è seguito sono stati motivo di discussione per giorni.

Ora l’ennesimo colpo di scena! I canali ufficiali del GF Vip in Spagna (chiamato Gran Hermano) hanno diffuso nelle scorse ore la notizia che Oriana Marzoli avrebbe abbandonato il programma. Nella clip si vedono i suoi compagni letteralmente sconvolti dall’accaduto, domandarsi il perché di tale gesto.

A parlare in seguito ci ha pensato proprio Oriana Marzoli, la quale ha smentito qualsiasi informazione sia trapelata sul suo conto. La modella venezuelana ha fatto sapere infatti che non ci sarebbe niente di vero con quanto affermato dalla trasmissione di Telecinco. Con un comunicato pubblicato come post su Instagram, la Marzoli ha pubblicato queste dichiarazioni in spagnolo e in italiano:

“Nego categoricamente di aver abbandonato il Gran Hermano Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale e/o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è FALSA. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali”.

Infine un pensiero Oriana Marzoli l’ha riservato anche a chi la segue: “Grazie a tutti i miei fan e i miei folllower per il supporto. Non vi avrei mai delusi”.

Sotto al post pubblicato sono arrivati tantissimi messaggi di affetto e supporto per Oriana Marzoli. A commentare anche il suo fidanzato Daniele Dal Moro: “Ti amo, quanto è vero che me la pagano”, ha scritto l’imprenditore veneto.

Ora non resta quindi che attendere per scoprire cosa è accaduto realmente.