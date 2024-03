Perla e Mirko rilasciano la prima intervista di coppia dopo il GF: “Ora vogliamo privacy”

Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Marzo 2024

Grande Fratello

Chiusa la parentesi Grande Fratello, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno rilasciato la prima intervista di coppia. E all’unisono hanno dichiarato di volere della privacy per potersi vivere al meglio il loro rapporto.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il GF

Si è conclusa nel migliore dei modi l’avventura di Perla Vatiero al Grande Fratello. Non solo la vittoria del reality show (con tanto di festa a cui però non tutti hanno partecipato), ma anche l’amore ritrovato con Mirko Brunetti. Ora per la coppia inizia una nuova fase della relazione e si dicono pronti ed entusiasti di viversi la storia fuori, lontani da occhi indiscreti, dopo mesi sotto la lente d’ingrandimento.

Ritrovata la pace grazie al Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono a lungo raccontati in un’intervista al settimanale Chi, dove senza filtri hanno ripensato al percorso nella Casa del Grande Fratello, con un occhio al futuro insieme: “Matrimonio? Ora vogliamo fare i fidanzati”, hanno assicurato. Non vogliono bruciare le tappe troppo in fretta.

Dopo aver parlato della vittoria del Grande Fratello e della complicità ritrovata nel programma, Mirko Brunetti ha ammesso che avrebbe voluto aspettare per tornare insieme, ma ha capito che era l’occasione giusta per dimostrare di volere fare sul serio.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno parlato anche di ciò che li attende da qui in futuro. Il primo obiettivo per loro è quello di tornare alla normalità, hanno condiviso tanto e molto della loro vita: “Ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere”, ha spiegato Mirko.

Poi il ragazzo ha risposto alla domanda sul matrimonio: “Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati”. A fare da eco alle parole di Mirko Brunetti, Perla Vatiero che ha aggiunto: “Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove”.

Infine Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno fatto sapere che la loro intenzione è quella di trasferirsi a Roma: “Per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo. Da qui in poi c’è futuro”.

I Perletti sembrano avere quindi le idee molto chiare e l’intervista a Chi ne è la prova. Non possiamo che augurargli il meglio!