Il GF continua! Anita lancia una frecciata a Simona (ma fa una gaffe)

Andrea Sanna | 6 Aprile 2024

Sebbene sia ormai terminato da diversi giorni, il GF continua sui social! Anita Olivieri ha lanciato una frecciatina a Simona Tagli nelle scorse ore, ma ha commesso una gaffe!

La frecciatina di Anita Olivieri a Simona Tagli

Uscita dalla Casa del Grande Fratello, così come Perla Vatiero e altri concorrenti, anche Anita Olivieri è molto attiva sui social. Dopo la mini reunion con alcuni ex compagni d’avventura (incontri che sembrano proseguire nel corso di questi giorni), ha pubblicato una storia sul suo profilo che sta facendo discutere.

Sul suo profilo Anita Olivieri ha condiviso una foto dell’uovo di Pasqua della Melegatti, che ha regalato al suo fidanzato Alessio Falsone: “Comunque nessuno parla dell’uovo che gli ho regalato io”, ha scritto Anita Oliveri, per poi aggiungere con una risata “Otto verticale”. Ed è proprio quest’ultima frase che in tanti hanno pensato a un riferimento (non confermato) a Simona Tagli, con la quale Anita, così come Alessio, si è più volte scontrata nella Casa del Grande Fratello.

La storia Instagram di Anita Olivieri. Frecciatina a Simona Tagli?

Coloro che hanno pensato si trattasse di una frecciatina a Simona Tagli è perché più volte nel programma Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno ironizzato sulla carriera della showgirl e il periodo in cui faceva il Cruciverbone. E per questo la chiamavano “Otto verticale”.

La possibile stoccata Simona Tagli sembra averla colta, così come tanti utenti. Per questo in maniera ironica ha deciso di rispondere: “Wow, l’uovo di Pasqua con l’otto verticale è stata un’idea geniale! Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all’ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!…”

Wow, l'uovo di Pasqua con l'otto verticale è stata un'idea geniale!

Era così buono che non abbiamo fatto altro che mangiarlo senza fermarci! Parlare può aspettare, ma un uovo di Pasqua così speciale va gustato fino all'ultimo morso. Grazie per questo momento di pura golosità!… pic.twitter.com/JAzjGQJQst — Simona Tagli OFFICIAL (@OFFICIALs_tagli) April 5, 2024

Sempre lo staff di Simona Tagli, in risposta ai fan di Anita Olivieri (e non solo) alla visione dell’uovo, ha pensato al tabellone di Domenica In e il gioco. E a quella “S” in primo piano che, potrebbe corrispondere al nome di Simona. Così come la scritta “nessuno ne parla”. Per questo ne hanno fatto un post ironico. Chi gestisce il profilo della Tagli ci ha tenuto a dire:

“Nessuna faida, nessun regalo a tutti i concorrenti. Solo ironia ed un pizzico di sorriso verso tutti. Molte testate ne stanno parlando senza aver capito il senso. Vi chiediamo gentilmente di mantenere toni ironici e non offensivi verso chiunque”

In tutto ciò, però c’è una cosa da precisare: nell’uovo di Pasqua non è raffigurato un cruciverba, bensì lo Scarabeo!