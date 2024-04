Perla Vatiero risponde a chi l’accusa di aver ‘rubato’ la vittoria al GF (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Grande Fratello

In una recente diretta su Instagram Perla Vatiero ha risposto a chi l’accusa di aver ‘rubato’ la vittoria al Grande Fratello

Nella diretta avvenuta su Instagram ieri sera Perla Vatiero ha risposto a tutti coloro che la continuano ad accusare di aver ‘rubato‘ la vittoria al Grande Fratello.

La risposta di Perla Vatiero

Perla Vatiero è entrata nella casa del Grande Fratello in corso d’opera ed è riuscita a guadagnarsi la vittoria lasciando il secondo posto a Beatrice Luzzi. In molti avrebbero voluto vedere l’attrice trionfare, però a quanto pare il popolo italiano ha preferito l’altra concorrente, la quale ha poi festeggiato con Mirko Brunetti e i loro amici.

Oggi si sta godendo la ritrovata libertà della propria vita quotidiana insieme al fidanzato e spesso si fanno vedere sui social per la gioia dei fan. Ieri sera hanno registrato una diretta su Instagram all’interno della quale hanno affrontato veri argomenti. Per esempio hanno rivelato che fine farà il tatuaggio che Mirko si è fatto quando stava insieme a Greta Rossetti.

In seguito Perla Vatiero ha anche risposto a tutti coloro che continuano ancora oggi, dopo settimane di distanza dalla finale, ad accusarla di aver ‘rubato’ la vittoria. Dopo aver letto un commento ha replicato: “Io penso che non sia qualcosa che si può rubare, è impossibile. Si basa sui voti del pubblico“. Una parte del pubblico le ha infatti puntato il dito contro arrivando all’assurda teoria secondo cui si sarebbe comprata i voti.

Eppure i voti si possono comprare #grandefratello pic.twitter.com/aD5zsQpfC3 — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) April 5, 2024

I suoi fan invece la difendono sostenendo che la vittoria di Perla è stata meritata e gli spettatori hanno votato per lei come persona e anche per la storia d’amore che li ha appassionati. A prescindere da tutto, però, il fatto che la Vatiero abbia vinto è un dato di fatto e di recente si è anche stimato quanti soldi avrebbe portato a casa.

Voi siete felici per la sua vittoria? Si vocifera che molto presto potremmo vederla anche tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024. Staremo a vedere.