Perla pronta al grande passo con Mirko: “Il matrimonio? L’intenzione è quella”

Andrea Sanna | 8 Aprile 2024

Quale sarà il futuro tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti? La vincitrice del Grande Fratello ha rilasciato un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno dove ha svelato se ha intenzione di convolare a nozze con Mirko Brunetti.

Perla Vatiero pronta al matrimonio con Mirko

Dopo aver trascorso una bella giornata in compagnia di Marco Maddaloni e della sua famiglia, a Il Corriere del Mezzogiorno Perla Vatiero si è lasciata andare in una lunga intervista. Qui ha raccontato non solo come sono cambiate le cose dopo il Grande Fratello, ma è tornata anche sulla storia d’amore con Mirko Brunetti, parlando di futuro.

Perla Vatiero ha ammesso che le persone la fermano per strada e dicono di stimarla. In tanti si sono appassionati alla sua storia con Mirko, anche quando sembrava finita. E nel dettaglio ha specificato:

«Ma la stima delle persone nei miei confronti non deriva solo dalla mia storia con Mirko. Certo, alcune mi confidano che, seguendoci, hanno trovato lo spunto per recuperare il loro matrimonio. Altre, invece, mi dicono che ho trasmesso loro la forza di troncare una relazione tossica. Ne sono fiera, felice».

Terminato il Grande Fratello a Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno chiesto spesso se c’è l’intenzione di convolare o meno a nozze. I due hanno ammesso a Chi che al momento vogliono fare i “fidanzati”, ma a quanto pare ora al quotidiano la vincitrice del GF ha fatto sapere che c’è sicuramente l’intenzione di fare il grande passo: «Ma per il momento, io sono tornata ad Angri e lui nella sua città: Rieti».

Sempre a proposito Perla Vatiero ha fatto sapere se con il matrimonio andranno a vivere nella sua città o a Rieti. A quanto pare in nessuna delle due, perché pare che Mirko preferirebbe Roma, lei deve ancora deve pensarci. Un particolare che già avevano svelato al settimanale Chi.

Insomma non ci resta che attendere questo giorno!