GF, amicizie in crisi fuori dalla casa! Ex gieffina allontanata: “Era un po’ scomoda”

Andrea Sanna | 7 Aprile 2024

Grande Fratello

Finito il Grande Fratello i concorrenti sono tornati alla loro quotidianità, ma i gossip continuano sul loro conto. Tra i più recenti ne è emerso uno che riguarda una gieffina. Quest’ultima pare sia stata allontanata dagli altri inquilini perché “un po’ scomoda”, stando ai rumor. Ma scopriamo tutti i dettagli…

Amicizie in crisi dopo il Grande Fratello

Continuano i chiacchiericci intorno ai concorrenti del Grande Fratello. Stefano Miele ha raccontato che non vede l’ora di riabbracciare l’amica Beatrice Luzzi, mentre invece Sergio D’Ottavi con lui pare sia sparito. Anche Perla Vatiero fuori dalla Casa ha ritrovato l’amica Letizia Petris, anche se sul web ora ne è scaturita una polemica.

E proprio intorno agli ex inquilini del Grande Fratello non mancano i gossip. Uno tra gli ultimi l’ha lanciato Deianira Marzano sul suo profilo di Instagram. L’influencer ed esperta di gossip ha raccontato infatti che, secondo alcune indiscrezioni, pare che una concorrente sia stata definitivamente allontanata da tutti gli altri.

Non sono stati fatti nomi, ma c’è da dire che il pettegolezzo è circolato in fretta da incuriosire gli utenti del web: “Dopo la fine del Grande Fratello con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini, perché la presenza era un po’ ‘scomoda’. Poverina, prima stava sempre in mezzo”, ha scritto Deianira Marzano su Instagram.

La storia Instagram di Deianira Marzano sulla concorrente del Grande Fratello

Come spesso accade in questi casi sul web ne è nato una specie di “giallo”. Tanti utenti si sono domandati a chi si fa riferimento, ma ovviamente non essendoci alcun nome scritto, si resta con qualche dubbio. I fan del Grande Fratello in ogni caso hanno già lanciato il toto nomi tra i protagonisti dell’ultima edizione del reality e, incuriositi, vorrebbero saperne di più. Vedremo se emergeranno altri dettagli.