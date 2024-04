NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Nel corso di una recente intervista Mirko Brunetti ha fatto una romantica dedica alla sua fidanzata Perla Vatiero ed è poi tornato a parlare delle possibili nozze.

Le parole di Mirko Brunetti

Da ormai diverse settimane tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è arrivato il tanto atteso ritorno di fiamma e dopo la fine del Grande Fratello i due hanno deciso di darsi un’altra chance. A oggi dunque gli ex protagonisti di Temptation Island sono più uniti che mai e solo nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha commosso i fan dei Perletti. Mirko e Perla sono stati infatti ospiti della trasmissione radiofonica Non succederà più e nel corso della chiacchierata hanno rivissuto i momenti più difficili della loro relazione. Ma non solo. A un tratto infatti Brunetti ha fatto una romantica dedica alla Vatiero e come riporta Isa&Chia ha affermato:

“Perla per me è tutto, è sempre stato così a prescindere da come si è evoluta la situazione. Purtroppo gli incidenti di percorso ci sono ma sono felice che ci siamo ritrovati, alla fine è perché non ci siamo mai persi. È sempre stata la donna della mia vita, ho sempre dato tutto per lei e continuerò a farlo perché è speciale. Dal primo secondo che l’ho vista mi è sempre rimasta dentro, mi scorre nelle vene”.

Non è ancora finita! Mirko Brunetti è anche tornato a parlare delle possibili nozze con Perla Vatiero e a riguardo ha aggiunto: “La proposta? Piano piano. Il problema è che ci pensavo già tempo fa”.

Che dunque a breve possa arrivare il grande passo? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a Mirko e Perla, che senza dubbio sono stati due grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello.