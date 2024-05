NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Maggio 2024

In queste settimane Perla Vatiero sta prendendo parte a diversi eventi di lavoro, durante i quali ha modo di incontrare spesso i suoi fan. Solo di recente alcuni follower hanno regalato un mazzo di fiori all’ex gieffina ma la sua reazione non è sfuggita al web.

La reazione di Perla Vatiero

Da quando il Grande Fratello è giunto al termine, Perla Vatiero è tornata alla sua vita di sempre. In queste settimane così la vincitrice del reality show di Canale 5 si sta concentrando non solo sul ritrovato rapporto con Mirko Brunetti, col quale le cose sembrerebbero procedere a gonfie vele, ma anche sulla sua carriera. L’ex gieffina infatti sta prendendo parte a diversi eventi di lavoro e proprio in queste occasioni sta avendo modo di incontrare i suoi fedeli fan, che nel corso di questo lungo anno non l’hanno mai lasciata da sola. Tuttavia di recente è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio durante uno di questi eventi, Perla ha ricevuto da alcuni fan un bellissimo mazzo di fiori. Tuttavia a qualcuno non è sfuggita la reazione della Vatiero, che ha prontamente consegnato l’omaggio floreale a uno dei suoi collaboratori e il suo gesto ha fatto così discutere. Ciò nonostante non è da escludere che l’ex gieffina fosse concentrata su altro e che dunque la sua sia stata una reazione involontaria.

Nel mentre in queste settimane Perla Vatiero si sta godendo anche la ritrovata unione con Mirko Brunetti. Dopo mesi di dubbi, indecisioni e ripensamenti, i due ex volti di Temptation Island hanno deciso di darsi una seconda occasione e a oggi si stanno vivendo a pieno.

Da qualche tempo tuttavia si parla di possibili nozze e naturalmente i fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà. Lo stesso Brunetti, nel corso di una recente intervista, ha parlato di un’eventuale proposta di matrimonio alla sua fidanzata e in merito ha affermato: “La proposta? Piano piano. Il problema è che ci pensavo già tempo fa”.