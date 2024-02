Chi è Giano Del Bufalo, fratello di Diana? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2024

Chi è

È il fratello di Diana Del Bufalo, ma chi è Giano Del Bufalo? In TV lo vediamo come uno dei mercanti di Cash of Trash, ma cosa sappiamo sul suo conto? Conosciamolo meglio attraverso età, vita privata, fidanzata, genitori e dove seguirlo su Instagram.

Giano Del Bufalo età e biografia

Chi è Giano Del Bufalo e quanti anni ha? Sappiamo altezza e peso? Della biografia possiamo dirvi che è nato a Roma il 23 dicembre 1987, è del segno del Capricorno e la sua età oggi è di 36 anni.

Per quanto riguarda altezza e peso di Giano Del Bufalo non abbiamo informazioni al momento.

Per quanto riguarda l’istruzione sappiamo che ha studiato giurisprudenza senza però terminare gli studi per poi lavorare nel piccolo schermo, come vedremo. Oggi è uno dei mercanti (o giudice che dir si voglia) di Cash of Trash.

Vita privata

Parliamo ora della vita privata. Chi sono i genitori e chi è la moglie di Giano Del Bufalo?

È figlio della cantante lirica Ornella Pratesi e dell’architetto, archeologo ed esperto di marmi antichi, Dario Del Bufalo. Figlio d’arte ha anche una sorella molto famosa. Non tutti sanno ma è fratello della nota conduttrice e attrice Diana Del Bufalo. Tra i due c’è un magnifico rapporto.

Insieme a suo padre vive nel Castello della Ceccignola a Roma, restaurato da suo padre nei primi anni 2000.

E l’amore? Per quanto riguarda la vita sentimentale non sappiamo se è fidanzato o sposato. Dai social non traspare nulla a riguardo. Quindi non possiamo sapere se ha una fidanzata, perché ci tiene molto alla sua privacy.

Dove seguire Giano Del Bufalo: Instagram e social

Chiunque volesse può seguire Giano Del Bufalo sui social! Vi basta semplicemente digitare nella barra di ricerca @gianodelbufalo per poter sbirciare il suo account Instagram.

Qui condivide tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa. Raramente però ama anche pubblicare momenti che lo vedono protagonista con la sua famiglia.

Carriera

Che lavoro fa Giano Del Bufalo? Da sempre è un appassionato di scienze naturali, esoterismo, tassidermia e opere d’arte. Tutte queste particolarità sono tutte esposte nella sua galleria. Tra gli assidui avventori c’è anche Steven Tyler, frontman degli Aerosmith!

Da sempre amante dell’arte ha una galleria a Roma che prende il nome di Mirabilia, poi ne ha aperto una seconda di nome Diorama.

È anche amante della musica: suona la chitarra, la batteria e il pianoforte.

Il codice del Boss

Insieme a Daniele Bossari, Giano Del Bufalo lo abbiamo visto alla conduzione de Il codice del Boss. Nella trasmissione i due presentatori rivelano i segreti degli edifici più famosi della storia antica. Ma non solo, perché nelle puntate ne analizzano passo passo anche i misteri ancora irrisolti.

Cash of Trash

Oltre ad aver ricoperto il ruolo di co-conduttore de Il codice del Boss, Giano Del Bufalo dalla prima stagione ricopre il ruolo di mercante della trasmissione Cash of Trash sul Nove. Il programma è condotto dalla prima edizione da Paolo Conticini.