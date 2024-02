NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

Nelle ultime ore c’è stato un piccolo scontro tra Perla Vatiero e Federico Massaro. La gieffina infatti ha ripreso il suo compagno per aver trascorso troppo tempo in bagno.

La lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro

Non mancano le tensioni nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore infatti è scoppiata una piccola lite tra Perla Vatiero e Federico Massaro, che non è passata inosservata. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto solo ieri sera Mirko Brunetti ha lasciato l’appartamento e non è mancata la reazione della gieffina, che è scoppiata in lacrime. Poco dopo però Perla, sfogandosi con Letizia Petris, ha ammesso che non lascerebbe il reality show per correre dal suo ex fidanzato, volendo portare a termine il suo percorso.

Ciò nonostante queste ore sono complicate per la Vatiero, che così dopo aver notato che Federico stava trascorrendo troppo tempo in bagno è esplosa. L’ex protagonista di Temptation Island ha così affermato: “Stai da un quarto d’ora in bagno. Nel mentre io ho fatto cento cose. Fai sempre questo. Se non riesci a fare certe cose esci, perché c’è gente fuori. Io 20 minuti ce li metto a casa quando mi voglio rilassare”.

A quel punto Federico Massaro ha spiegato di aver avuto bisogno di un po’ di tempo per poter fare i suoi bisogni ma di non essere stato 20 minuti chiuso in bagno come sostenuto da Perla Vatiero. Quest’ultima nel mentre ha aggiunto: “Tu ci stai sempre tanto in bagno. Pure Vittorio stava sempre in bagno, però bastava bussare alla porta e usciva. Ti devi velocizzare. È per tutti questo disagio, non solo per me”.

Poco dopo Federico si è sfogato con alcuni dei suoi compagni ma a quel punto anche Letizia Petris ha fatto notare al modello il fatto che trascorra sempre molto tempo in bagno e ha così invitato Massaro a velocizzarsi.