Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

Ieri sera Mirko Brunetti è uscito dalla casa del Grande Fratello, lasciando Perla Vatiero nuovamente da sola. La gieffina nel mentre, sfogandosi con Letizia Petris, ha rivelato se lascerebbe il reality show per il suo ex.

Parla Perla Vatiero

In questi giorni a tornare al Grande Fratello come ospite è stato Mirko Brunetti. Il pubblico ha così assistito al riavvicinamento con Perla Vatiero e in molti si chiedono già se dopo la fine del reality show tra i due avverrà il tanto atteso e sperato ritorno di fiamma. Ieri sera intanto Brunetti ha lasciato la casa e naturalmente non è mancata la reazione dell’ex protagonista di Temptation Island. In serata così Perla si è sfogata con Letizia Petris, che le ha domandato se sarebbe disposta a lasciare il Grande Fratello per correre da Mirko. Non è tardata la replica della Vatiero, che ha affermato:

“La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima. Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine. Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano. Tutte le persone che credono in me, parlo anche dei fan, che mi guardano e che mi hanno sostenuta in questi mesi. Sembra poco ma per loro me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se sono qui è grazie a loro. Non posso fare questo a loro, come non lo posso fare a me stessa”.

Ma non solo. Facendo un’ulteriore precisazione Perla Vatiero ha aggiunto:

“Io sono qui dentro e mi sto migliorando giorno per giorno con tutti, anche a livello caratteriale e di crescita. Abbandonare il gioco sarebbe una sconfitta personale. Anche perché se la persona mi ama e mi vuole, a oggi che manca un mese, mi aspetta fuori”.

Ma cosa accadrà dunque tra Perla e Mirko dopo il Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.