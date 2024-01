Perla non va d’accordo con il congiuntivo e il GF corregge un suo errore in una clip

Spettacolo

Nella notte durante la discussione tra Greta Rossetti e Stefano Miele, Perla Vatiero si è sentita in dovere di intervenire per difendere la coinquilina. Nel farlo però non si è resa conto di aver sbagliato un congiuntivo!

Durante la notte, quando le telecamere della Casa del Grande Fratello si sono spente per i telespettatori, si è verificata una lite tra Greta Rossetti e Stefano Miele. Discussione che ha coinvolto anche Perla Vatiero. Ma cosa è successo nello specifico e perché quest’ultima ha fatto parlare di sé sui social! Tutto deriva da un congiuntivo sbagliato. Ma ecco i dettagli.

Stefano Miele ha detto di non credere molto al fatto che ora Greta Rossetti faccia il tifo per il suo ex Mirko Brunetti e Perla Vatiero, con la quale fino a poco tempo fa era in lite. L’ex tentatrice è rimasta molto male dalle parole di Stefano e poco più tardi in zona beauty hanno provato a chiarirsi. Lo stilista si è detto dispiaciuto del fatto che Greta se la sia presa.

A un certo punto della conversazione proprio Perla Vatiero è intervenuta per dire la sua opinione a riguardo: “Come se lei, quello che stesse dicendo, fosse falso”, leggiamo nella clip corretta appositamente dal Grande Fratello. La gieffina però anziché utilizzare il congiuntivo, ha sbagliato dicendo “era falso”.

Come detto però chi ha montato il video ha riscritto la frase detta da Perla Vatiero nel modo giusto e più di qualcuno chiaramente ha sottolineato questo appunto sui social.

Nella notte le parole di Stefano portano ad un confronto con Greta 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/nOoh2Fs50h — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 21, 2024

Nemmeno a dirlo i fan del Grande Fratello o almeno, parte di essi, ci hanno ricamato sopra. Qualcuno ha scherzato su con commenti ironici, altri con frasi un po’ più cattivelle. Insomma dai! Si è trattato solo di un errore di distrazione da parte di Perla Vatiero, può capitare a tutti no?