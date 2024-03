Perla teme di venire ‘assalita’ dai fan mentre fa shopping dopo il GF: “Ci sarà troppa gente, è un problema”

Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

A poche ore di distanza dalla fine del Grande Fratello Perla Vatiero ha confessato di temere la troppa veemenza da parte dei fan, i quali potrebbero accalcarsi mentre fa shopping.

La paura di Perla Vatiero

In queste ultime ore Perla Vatiero e Greta Rossetti sono state beccate dalle telecamere mentre si stavano facendo delle confessioni molto intime a vicenda. Dichiarazioni talmente personali che la regia del Grande Fratello ha dovuto togliere l’audio per un po’ e cambiare inquadratura.

In seguito però le due amiche si sono trovate in giardino, insieme a Letizia, per prendere una boccata d’aria e hanno parlato della loro vita dopo il reality. Si sono prima di tutto date un appuntamento per andare a fare un aperitivo e poi a cena. Anche se Greta non avrebbe gradito l’idea:

“Secondo me è meglio andare a comprarci un bel vestito nel tardo pomeriggio, tornare in camera e poi prepararci per andare a cena tardi“.

Ed è proprio in questo momento che Perla Vatiero ha espresso la sua preoccupazione per la fama post GF: “Ma il bello è che non capite. Pensate che noi possiamo scendere tranquillamente, magari tutte e tre insieme, e andare da Zara?“. Questo perché teme che la celebrità guadagnata porterà i fan ad accalcarsi su di loro rendendo la vita più complicata di prima.

Greta ha tentato di trovare una soluzione suggerendo di comprare cappelli e occhiali da sole. Come riporta anche Biccy, tuttavia la Vatiero avrebbe continuato a ribadire: “Non capite, da Zara c’è un casino. Questo è il problema, non saprei come fare“. Vedremo solo nei prossimi giorni come se la caveranno i finalisti alle prese con il successo, soprattutto coloro che da persone comuni si sono ritrovati catapultati nel mondo dello spettacolo.

Sappiamo, per esempio, Mirko Brunetti ha fatto uso di alcune guardie del corpo per partecipare all’evento dell’amico Ciro a Napoli. Sarà lo stesso anche per Greta, Perla e Letizia? Lo scopriremo presto.