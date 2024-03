Spettacolo

Nicolò Figini | 25 Marzo 2024

Grande Fratello

Anita Olivieri ha rivelato he secondo lei il Grande Fratello non verrà vinto da Beatrice Luzzi. Ecco il motivo

Anita Olivieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al profilo Instagram del Grande Fratello e qui ha spiegato perché, secondo lei, Beatrice Luzzi non vincerà la finale.

La previsione di Anita Olivieri

Anita Olivieri è uscita dal Grande Fratello dopo essere stata eliminata dal pubblico e per tale ragione è tornata alla sua vita di sempre. Dopo pochi giorni ha potuto riabbracciare anche il suo nuovo flirt Alessio Falsone, con il quale ha instaurato una relazione all’interno della casa.

Prima di essere ospite a Verissimo, quindi, l’ex gieffina ha rilasciato alcune dichiarazioni per il profilo Instagram ufficiale del reality. In tale occasione ha rivelato che se dovesse nominare qualcuno sarebbe Simona Tagli “per fare capire che lei è lì solo per strategia e il suo ruolo non è poi così fondamentale nella casa“.

In seguito Anita Olivieri ha risposto alla domanda “chi vorresti che vincesse“. A un passo dalla finale era scontato questo quesito e l’ex concorrente, invece di rispondere direttamente, ha sorpreso tutti parlando di Beatrice Luzzi. Ha affermato che, secondo la sua opinione, non vincerà: “Credo sia troppo scontato. Tutti si aspettano la sua vittoria ma non vincerà lei“.

Ovviamente non sappiamo cosa accadrà nella diretta di questa sera, ma la cosa certa è che Beatrice Luzzi ha davvero tantissimi ammiratori. Non solo tra le persone comuni ma anche tra le celebrità, come per esempio Elena Sofia Ricci. Anche i figli dell’attrice hanno pubblicato un video sui social tentando di lanciare un appello in modo da farle ottenere più voti possibili:

“Domani si decide tutto e sappiamo solo una cosa: se voteremo con il cuore sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande. Forza, resistiamo e vinciamo”.

Se avrà ragione Anita Olivieri oppure no lo sapremo solo nella diretta di questa sera del Grande Fratello.