Il piacere di piacersi con Pierfrancesco Bove: tutto sull’Otoplastica

Redazione | 18 Gennaio 2023

Che cos’è l’otoplastica, come si esegue e per chi è indicata: ci spiega tutto il dottor Pierfrancesco Bove, esperto di chirurgia estetica

Che cos’è l’Otoplastica

Uno degli interventi più comuni, la correzione chirurgica delle così tanto odiate orecchie “a sventola”. Le orecchie, contornando il viso, svolgono un ruolo centrale nell’estetica di noi tutti. L’Otoplastica è un intervento di chirurgia estetica il cui scopo è correggere le fastidiose imperfezioni alle orecchie, talvolta troppo prominenti e non accettate dal paziente.

L’operazione di Otoplastica rappresenta infatti la soluzione definitiva al problema delle orecchie a sventola o eccessivamente sporgenti. Talvolta già presenti nel soggetto fin dalla giovane età e che possono essere causa di disagi psicologici legati alla sfera della socializzazione.

L’intervento consiste in una incisione praticata dietro le orecchie, al fine di poter rimodellare la cartilagine. Ha una durata di circa due ore, viene effettuato in anestesia locale e in regime di day hospital.

I punti di sutura verranno applicati in un punto nascosto dietro le orecchie, così che la cicatrice rimarrà nascosta dai capelli.

Per le quarantott’ore successive all’intervento occorrerà mantenere un regime di riposo. In seguito si potrà gradualmente ricominciare le normali attività della vita quotidiana, sempre sotto stretto controllo medico.

Studio ed effetti dell’intervento

Per poter ammirare i risultati stabili e definitivi occorrerà attendere circa due mesi dall’intervento.

L’Otoplastica è un intervento molto personalizzato, e in quanto tale necessita di un’accurata e dettagliata visita specialistica.

Prima di decidere di sottoporsi all’operazione è infatti necessario prendere contatti con la clinica e con il chirurgo. Egli analizzerà le vostre orecchie, ascolterà le vostre richieste e ciò che desiderate ottenere in seguito all’intervento. Vi illustrerà le tecniche con le quali procederà, e solo in seguito potrà stabilire un preventivo.

L’intervento, molto praticato in pazienti adulti, può essere eseguito nei bambini dai 6 ai 14 anni, ovvero quando la forma delle orecchie troppo prominenti può essere causa di imbarazzo e creare profonde insicurezze. Sottoponendosi all’operazione, sia gli adulti che i bambini risolveranno definitivamente il problema.

E come sempre… parola del dottor Bove!

a cura di Pierfrancesco Bove