Il piano di Massimiliano Varrese

Nelle scorse ore, a quanto pare, nella casa del Grande Fratello hanno parlato di un piano di Massimiliano Varrese che coinvolgerebbe anche Beatrice Luzzi. Stando a quanto alcuni utenti hanno capito, infatti, consisterebbe nel sedurre l’attrice per farle ammettere che è innamorata di lui.

Varrese, infatti, ripete da tempo che secondo lui la Luzzi prova dei sentimenti nei suoi confronti e ed per tale ragione che non lo sopporta. Queste il discorso fatto da Ciro parlando dell’amico:

“Se lo fai succede un casino, fra’. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice…

Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato?’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

Lo schifo che mi fanno questi soggetti , loro che si organizzano per mettere in difficoltà Beatrice , il Guru Che dice che farà finta di conquistarla per smascherarla . Come chiamate voi tutto questo ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/uxLcI3IuiQ — Soqquadro (@gicarestik2) October 23, 2023

Massimiliano Varrese stesso è stato molto vago in merito e ha affermato che per il momento preferisce non dire nulla. Nei prossimi giorni capiranno che cosa sta cercando di fare e quando accadrà una determinata cosa lui dirà “ve l’avevo detto“.

Rosy pensa di avere capito e di aver le idee più chiare: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Max vuole fare V per Vendetta“. Alla fine è Anita a esplicitare ciò di cui stanno parlando: “Max e Bea? Oddio bellissimo“.

L’attore riuscirà nel suo piano senza farsi scoprire da Beatrice? Vi terremo aggiornati. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.