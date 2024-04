Pier Silvio Berlusconi prende possesso dell’account Verissimo e risponde alla compagna Silvia Toffanin

NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2024

verissimo

Dopo gli auguri di Silvia Toffanin in diretta A Verissimo in occasione del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi ci ha tenuto a porgere i suoi sentiti ringraziamenti. Le parole dell’amministrato delegato di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi risponde a Silvia Toffanin

Domenica poco prima di chiudere la puntata di Verissimo, Silvia Toffanin si è concessa un secondo per sé. Nel salutare il pubblico e dare appuntamento alla prossima settimana ha rivolto un pensiero a Pier Silvio Berlusconi. Nei confronti dell’amministratore delegato di Mediaset, non che suo compagno, ci ha tenuto a esprimere i suoi migliori auguri di compleanno.

Domenica infatti Pier Silvio Berlusconi ha spento 55 candeline. Un saluto sentito quello di Silvia Toffanin, che ci ha tenuto a mandare non solo i suoi auguri ma anche quelli dei loro bambini, Lorenzo e Sofia. Sui social, poi, sempre dalla pagina di Verissimo, è arrivata anche una piccola dedica. Insieme ai suoi piccoli la conduttrice ci ha tenuto a ribadire da parte loro: “Ti amiamo tanto”.

L’amministratore delegato dell’azienda, intenerito da queste parole, ci ha tenuto a esprimere la sua gratitudine per tanto affetto ricevuto: “Grazie a tutti per gli auguri. Pier Silvio”, ha fatto scrivere sotto attraverso l’account della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

La risposta di Pier Silvio Berlusconi a Silvia Toffanin

Già in passato è accaduto che Silvia Toffanin rivolgesse dei pensieri alla sua famiglia per diverse occasioni e stavolta ha deciso di ripetersi. Si tratta in generale di un gesto comunque inusuale dato che la conduttrice, così come lo stesso Pier Silvio, sono decisamente molto riservati e non amano mettere in pubblica piazza la loro vita privata. Sono tra le coppie più riservate del mondo della televisione e difficilmente hanno lasciato trapelare qualcosa sul loro privato lontano dai riflettori.

Stavolta però Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi hanno deciso di fare uno strappo alla regola. Gesto apprezzatissimo da tanti. Ancora auguri all’amministratore delegato di Mediaset da tutti noi.