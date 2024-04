Annalisa Minetti a Verissimo: “Potrei tornare a vedere grazie al microchip”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

verissimo

Ci sono degli aggiornamenti sullo stato di salute di Annalisa Minetti, che a Verissimo ha acceso la speranza: “Potrei tornare a vedere grazie al microchip”.

Le parole di Annalisa Minetti

Non solo Alessandra Celentano. A Verissimo oggi pomeriggio Silvia Toffanin ha accolto Annalisa Minetti. La cantante ha presenziato in trasmissione insieme a sua sorella Francesca e insieme hanno parlato della loro malattia. Entrambe infatti soffrono della stessa patologia, la retinite pigmentosa.

Ma oggi come stanno? Ci sono delle novità? A quanto pare sembrerebbe di sì, ma Annalisa Minetti al momento mantiene tutte le riserve del caso, poiché presto a riguardo uscirà un comunicato. La cantante ha confidato:

«Ho sentito il mio dottore e mi ha avvertita che presto mi darà una buona notizia. Stanno studiano un microchip subretinico che mi porterà di nuovo a vedere», ha detto in trasmissione e ci auguriamo davvero che questo possa portare ai risultati sperati.

In ogni caso in tutti questi anni Annalisa Minetti ha spiegato come la malattia le ha rese comunque molto ironiche. Poi l’argomento si è spostato sui genitori: «Mio padre mi ha accompagnato in tutte le mie iniziative», ha detto la sorella Francesca. A seguire la Minetti ha continuato: «Mia madre mi ha fatto credere in me stessa e mi ha permesso di realizzare i miei sogni».

Tra i suoi ricordi Annalisa Minetti ha anche parlato di uno dei momenti più difficili: «Il momento più complicato? Essere madre. Perché essere riferimento per un bambino quando hai questo tipo di disabilità non è semplice. Poi, un altro momento difficile è stato dopo la separazione. E lì ho iniziato ad avere attacchi di panico importanti. Ma oggi li ho superati. Quando il dolore non lo si sviscera bene e non ci si guarda dentro è difficile trovare una soluzione».

Ora Annalisa Minetti spera che con il nuovo intervento possa acquisire la vista e noi facciamo il tifo per lei e per sua sorella.