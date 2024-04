NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Giulia De Lellis

Ospite del podcast di Giulia Salemi, Giulia De Lellis ha menzionato le colleghe influencer che l’hanno delusa, facendo una precisazione.

Le parole di Giulia De Lellis

In queste settimane si sta molto parlando di Giulia De Lellis, che di recente è tornata al centro del gossip. Come ormai è noto, la celebre influencer dopo 4 lunghi anni d’amore ha chiuso la relazione con Carlo Beretta e a oggi sembrerebbe aver voltato pagina. Pare infatti che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stia frequentando nientemeno che il fratello di Diana Del Bufalo, Giano, e i due più volti sono stati beccati insieme ultimamente. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà tra i due, nelle ultime ore l’influencer è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Andiamo a scoprire perché.

Giulia De Lellis è stata ospite del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda e nel corso della chiacchierata le due hanno affrontato diversi argomenti. A un tratto però proprio la conduttrice ha chiesto alla sua collega e amica un commento sulle influencer che nel corso degli anni l’hanno delusa. A quel punto la De Lellis, pur non facendo nomi, ha raccontato di essere rimasta ferita da un paio di persone, che si sarebbero comportate molto male nei suoi confronti. Giulia ha poi precisato:

“Però le ho perdonate. Nel senso, se le incontro le saluto, ma non hanno più niente a che fare con me. Ho sofferto. Ma non per il problema. Per come loro si sono comportate davanti al problema. Stiamo parlando di cose che non si fanno ad un’amica, ci sono delle regole. Non bisogna farsi i fidanzati o gli ex fidanzati delle amiche. Lo sanno tutti”.

Ma non è tutto. Concludendo infatti Giulia De Lellis con ironia ha aggiunto: “Se sono venuta a sapere? Io vengo sempre a sapere tutto”.