Silvia Toffanin fa gli auguri a Pier Silvio Berlusconi in diretta a Verissimo: “Ti amiamo tanto”

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

verissimo

Al termine della puntata di Verissimo, prima di salutare il suo pubblico, Silvia Toffanin ci ha tenuto a fare gli auguri a Pier Silvio Berlusconi. E non manca una tenera dedica da parte della conduttrice e dei suoi figli: “Ti amiamo tanto”

Silvia Toffanin e gli auguri a Pier Silvio Berlusconi

La puntata di Verissimo di oggi ci ha riservato tante emozioni. Dall’attrice di Terra Amara, Serpil Tamur; alle parole di Alessandra Celentano che tra vita privata e carriera si è raccontata in un’intensa intervista (dove ha ricordato anche la mamma). Silvia Toffanin, però, prima di chiudere la puntata ha voluto ritagliarsi un piccolo spazio per sé e per la sua famiglia.

La conduttrice infatti poco prima di salutare il suo affezionato pubblico che il sabato e la domenica segue con affetto la trasmissione, ha speso delle belle parole per suo marito. Da tanti anni Silvia Toffanin è legata a Pier Silvio Berlusconi e insieme hanno due splendidi figli. E oggi in occasione del compleanno dell’amministratore delegato di Mediaset, non poteva esimersi dal fargli gli auguri:

“Eccoci qui, siamo giunti alla fine di questa puntata di Verissimo. Prima di salutarci ci tenevo a fare gli auguri di buon compleanno a Pier Silvio, da parte mia e dei nostri cuccioli Lorenzo e Sofia. Auguri”.

Sui social, nella pagina Instagram di Verissimo poco dopo è comparso il video con un’altra tenera dedica da parte di Silvia Toffanin: “Buon compleanno Pier Silvio, ti amiamo tanto! Silvia, Lorenzo e Sofia”

Da sempre molto riservata dall’esporre la sua vita privata, Silvia Toffanin di tanto in tanto ama però condividere questi momenti con il suo pubblico. Anche in altre occasioni ci ha tenuto a fare gli auguri in diretta ai suoi figli Lorenzo e Sofia o spendere appunto parole d’affetto per Pier Silvio Berlusconi o il ricordo della sua cara mamma.

Auguri da tutti noi a Pier Silvio Berlusconi per il suo compleanno.