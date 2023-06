NEWS

Andrea Sanna | 15 Giugno 2023

Chi è

Figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni il 12 giugno 2023, conosciamo meglio chi è Pier Silvio Berlusconi. Si tratta di uno dei dirigenti e imprenditori più apprezzati. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Dall’età alla vita privata con moglie e figli, per passare alla carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Pier Silvio Berlusconi

Nome e Cognome: Pier Silvio Berlusconi

Data di nascita: 28 aprile 1969

Luogo di Nascita: Milano

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Toro

Professione: dirigente e imprenditore. È amministratore delegato e vicepresidente di Mediaset, presidente e amministratore delegato di RTI

Ex moglie: Pier Silvio è stato sposato con Emanuela Mussida

Compagna: Oggi Pier Silvio è impegnato con Silvia Toffanin

Figli: Pier Silvio ha tre figli, Lucrezia Vittoria, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina

Profilo Instagram: Pier Silvio non è presente sui social

Pier Silvio Berlusconi età e biografia

Della biografia di Pier Silvio Berlusconi abbiamo diverse informazioni da potervi dare. I più si domandano quanti anni ha il dirigente d’azienda e quando e dov’è nato.

Ebbene Pier Silvio Berlusconi è nato il 28 aprile 1969 a Milano, dalle prime nozze tra suo padre Silvio e Carla Elvira Dall’Oglio. L’età di Per Silvio è di 54 anni e sappiamo che è alto 1 metro e 71 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Quali sono i parenti di Berlusconi? Ha fratelli? Pier Silvio ha una sorella: Marina. Mentre Barbara, Luigi, Eleonora sono sì suoi fratelli, nati però dal secondo matrimonio del Presidente Silvio Berlusconi con Veronica Lario.

C’è chi si chiede cosa fa nella vita Luigi Berlusconi? Nonostante sia molto giovane è già presidente della Holding Quattordicesima. Oltretutto è esperto di finanze ed è anche titolare della società B.e.I. Immobiliare.

Tornando a Pier Silvio, nel 1976 per un periodo si è trasferito in Spagna per poi fare ritorno in Italia. Dopo il diploma al Liceo Classico, si è scritto alla facoltà di Filosofia ma non ha terminato gli studi, dedicandosi invece al lavoro, come vedremo nella parte dedicata alla carriera.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata di Pier Silvio Berlusconi? L’AD di Mediaset è molto riservato e non ama parlare pubblicamente di cose inerenti alla sua vita privata.

Attualmente è impegnato con la conduttrice Silvia Toffain, ma in passato ha avuto una precedente relazione con la modella Emanuela Mussida. I due si sono conosciuti a una festa e pian piano è sbocciato l’amore. Da questa storia è nata una figlia di nome Lucrezia Vittoria Berlusconi. Quest’ultima a sua volta nel 2021 è diventata mamma della piccola Olivia. Così Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno a 52 anni.

Dopo essersi lasciato con la Mussida, Pier Silvio ha ritrovato l’amore con Silvia Toffanin. I due hanno sempre vissuto il loro legame lontano dai riflettori, nonostante sia entrambi molto noti. Nel 2010 sono diventati genitori di Lorenzo Mattia e cinque anni più tardi di Sofia Valentina.

Nel corso degli anni si sono susseguite le voci di un possibile matrimonio tra Pier Silvio e Silvia Toffanin, ma non è mai stato confermato dai diretti interessati. Con la sua famiglia vive a Portofino in una villa davvero splendida e di lusso.

A tal proposito qualcuno si domanda a quanto ammonta il patrimonio di Pier Silvio Berlusconi? Non ci è dato saperlo, ma di sicuro con il tanto lavoro svolto in questi anni di carriera, di sicuro si tratta di una cifra importante.

Tra le altre cose sulla vita privata dell’AD di Mediaset, è noto che ama tenersi in forma con lo sport.

Dove seguire Pier Silvio Berlusconi: Instagram e social

A differenza di altri volti noti, Pier Silvio Berlusconi non è presente sui social. Né su Facebook né su Twitter o Instagram.

L’imprenditore preferisce restare lontano dalle piattaforme e concentrare piuttosto tutte le sue energie sul lavoro e sulla sua vita privata.

Nonostante ciò, però, mediante i canali ufficiali dell’azienda di Mediaset, quando necessario, emette i suoi comunicati. Così come gli interventi in TV.

Carriera

Chiusa anzitempo la parentesi universitaria, Pier Silvio Berlusconi ha iniziato a lavorare nel marketing di Publitalia, che si occupa delle pubblicità di Mediaset nel nostro Paese. A seguito di tanta gavetta, per 4 anni dal 1992 è stato nominato responsabile del Coordinamento palinsesti e programmi delle reti di Cologno Monzese.

Poi la svolta nel 1999 con la vice direzione generale Contenuti di R.T.I. (società che esercita l’attività televisiva). L’anno successivo la sua posizione in azienda è cambiata ulteriormente, poiché nominato vicepresidente del Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato di R.T.I.

Passano alcuni anni, quando nel 2015 Pier Silvio Berlusconi è diventato amministratore delegato del Comitato Esecutivo del Gruppo Mediaset. Così si è subito messo a lavoro per andare incontro al gusto dei giovani. Dopo un anno dal suo mandato ha venduto Mediaset Premium a Vincent Bolloré. Con quest’ultimo collabora per la costruzione di una piattaforma in grado di fronteggiare le rivali. Ha acquisito diverse serie TV così come tante esclusive, come la Champions League.

Oggi nel 2023 continua ad avere un ruolo rilevante in azienda e le responsabilità non mancheranno, specie ora con la morte di suo padre Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset, a cui è sempre stato molto legato.