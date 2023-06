Chi è Luigi Berlusconi: età, altezza e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Giugno 2023

Chi è

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio Berlusconi, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Luigi Berlusconi

Nome e Cognome: Luigi Berlusconi

Data di nascita: 27 settembre 1988

Luogo di Nascita: Arlesheim, Svizzera

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: imprenditore

Moglie: Luigi è sposato con Federica Fumagalli

Figli: Luigi ha due figli, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: non ha un profilo Instagram

Luigi Berlusconi età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Luigi Berlusconi. Il figlio minore di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, nasce il 27 settembre 1988 ad Arlesheim, in Svizzera. La sua età è dunque di 34 anni, mentre la sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri circa.

Luigi è l’ultimo di 5 fratelli. Prima di lui vengono infatti Marina (1966) e Pier Silvio (1969), nati dal primo matrimonio di suo padre con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, e Barbara (1984) ed Eleonora (1986), nate dall’amore tra il leader di Forza Italia con la Lario.

Dopo aver conseguito il diploma presso il Collegio Villoresi di Monza, Luigi Berlusconi si laurea in Economia all’Università Bocconi di Milano nel 2011.

Successivamente si trasferisce in Inghilterra, dove si specializza in finanza alla JP Morgan di Londra.

Ma andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Andiamo a vedere cosa sappiamo sulla vita privata di Luigi Berlusconi.

L’imprenditore il 7 ottobre 2020 ha sposato la storica compagna Federica Fumagalli, con la quale ha avuto una relazione di oltre 10 anni. I due infatti si sono conosciuti e innamorati all’Università e da quel momento non si sono più lasciati.

Dal matrimonio tra Luigi Berlusconi e sua moglie Federica Fumagalli sono nati anche due figli: Emanuele Silvio nato il 28 luglio 2021, e Tommaso Fabio nato il 26 ottobre 2022.

Scopriamo adesso dove è possibile seguire Luigi sui social.

Dove seguire Luigi Berlusconi: Instagram e social

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Luigi Berlusconi sui social.

Il figlio di Silvio Berlusconi tuttavia non ha un profilo Instagram.

L’imprenditore infatti tiene molto alla sua privacy, e gli unici scatti in cui possiamo vederlo sono quelli postati sui social da sua moglie Federica Fumagalli.

Vediamo adesso cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Scopriamo che lavoro fa Luigi Berlusconi. Il figlio minore del leader di Forza Italia ha seguito le orme di suo padre, diventando un imprenditore. A oggi ricopre posizioni di rilievo nelle varie aziende di famiglia, e si occupa in particolar modo di startup.

Nel 2007 diventa membro del Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. In seguito, nel 2012 diventa Amministratore Unico di B Cinquen S.p.A e Consigliere Fininvest S.p.A. Nel 2014 Luigi diventa Presidente del Cda di Holding Italiana Quattordicesima S.p.A.



Tra il 2016 e il 2018 Luigi Berlusconi diventa Consigliere di Amministrazione Mediolanum S.p.A. È inoltre Presidente della Opsis, una fondazione Onlus da lui fondata.

Ma a quanto ammonta il patrimonio di Luigi? Secondo le indiscrezioni, la sua quota della società vale circa 95 milioni di euro, al pari di quella delle sorelle Barbara ed Eleonora