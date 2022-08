I funerali di Piero Angela

Nella giornata di ieri è stata diffusa la triste notizia, come un fulmine a ciel sereno, che Piero Angela si è spento all’età di 93 anni. Il giornalista e divulgatore scientifico non ha mai smesso di lavorare e di dedicare il suo tempo alla registrazione di uno dei programmi televisivi più noti di Rai 1. Stiamo parlando di SuperQuark, le cui puntate inedite andranno in onda sulla rete. Proprio quest’anno, inoltre, aveva festeggiato i 70 anni di carriera in Rai. Ad annunciarne la morte il figlio Alberto.

In molti potrebbero chiedersi quando si potrà dare l’ultimo saluto al conduttore. I funerali laici, come riporta anche FanPage, si terranno martedì 16 agosto 2022 a Roma alle ore 16:00. Questi saranno preceduti, però, dalla camera ardente che verrà allestita in Campidoglio a partire dal mattino, ovvero intorno alle ore 11:30. Tantissime sicuramente le persone che si presenteranno, dai famigliari agli amici celebri e non. A Viterbo, inoltre, la sindaca Chiara Frontini ha deciso che gli verrà dedicato uno spazio pubblico in suo ricordo:

[…] affinché la memoria si nutra dei grandi uomini che hanno lasciato il segno. Angela ha aperto a generazioni di italiani, di tutte le età, tante porte sul mondo della conoscenza, ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale sapeva raccontare in maniera semplice e alla portata di tutti le bellezze e la cultura del nostro Paese, facendole conoscere al mondo […].

Un lutto, quello per Piero Angela, che ha colpito il mondo dello spettacolo ma anche quello scientifico e della cultura. Tra i tanti messaggi, per esempio, anche quello di Attilio Fratta, presidente dell’associazione dei Presidi: “Ha lasciato un testamento culturale di invito a fare, ognuno, la propria parte per il bene del Paese. Per mezzo secolo, con fare elegante e professionale ha educato generazioni di studenti italiani“.

