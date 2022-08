È morto Piero Angela: il triste annuncio del figlio Alberto

Morto Piero Angela a 93 anni

Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, che ha commosso il mondo del web che tanto lo stimava. È morto all’età di 93 anni il divulgatore scientifico e giornalista, Piero Angela. Colonna portante del servizio pubblico italiano, è scomparso in punta di piedi e come desiderava: ancora in servizio.

Di recente, come ricorda anche la pagina Twitter Cinguetterai, ha registrato le puntate inedite (che sono ancora in onda su Rai 1 tra l’altro) di SuperQuark, una delle trasmissioni simbolo della sua straordinaria carriera e campione d’ascolti. Proprio quest’anno ha festeggiato con orgoglio i suoi 70 anni di lavoro in Rai.

Stimato e amato da tutti, la scomparsa di Piero Angela lascia un vuoto incolmabile. Le sue trasmissioni sempre all’avanguardia hanno dato una vera e propria svolta nel modo di raccontare e documentare la scienza. Grazie ai suoi programmi e alla sua conoscenza ha arricchito il bagaglio personale di molti di noi, ma anche della TV italiana. A seguirne le sue orme il figlio Alberto.

Recentemente proprio Piero Angela, come riportato anche da Fanpage, gli ha riservato queste parole: “Fin da quando era bambino era un piccolo naturalista… quando entrò nello staff di Quark temevo che il pubblico avrebbe sparato su di lui perché mio figlio, invece con la sua bravura è riuscito a dimostrare quanto vale”.

Un legame inossidabile e speciale il loro. E proprio Alberto ne ha dato il triste annuncio: “Buon viaggio papà”, ha scritto sui social. Ad accompagnare queste parole uno scatto in primo piano del papà Piero Angela, sorridente come lo abbiamo sempre conosciuto.

Poco dopo la diffusione della notizia della morte di Piero Angela, il suo nome è finito in trend topic su Twitter e amici, colleghi o semplicemente estimatori gli stanno dando il loro addio con parole affettuose e di stima.

