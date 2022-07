Pierpaolo Petrelli nell’occhio del ciclone per delle battute su alcune fan (VIDEO)

1 Critiche a Pierpaolo Pretelli per una sua battuta

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli è finito nell’occhio del ciclone sul web. La causa? Alcune sue frasi durante un’esibizione dal vivo a Maratea. Il fidanzato di Giulia Salemi è stato protagonista di una serata in cui ha intrattenuto il pubblico con alcune battute. Ma una di queste proprio non è piaciuta ad alcuni utenti. Ed è così che sono nate le polemiche.

In pratica l’ex gieffino ed ex velino stava facendo dell’ironia sulle sue fan. Ha detto di essersi accorto di avere tantissime fan mature. E questo nasce da quando ha fatto Domenica In. Si è quindi chiesto come sia possibile. E si è risposto, sempre facendo dell’ironia, che probabilmente le sessantenni fanno parte del pubblico medio della trasmissione condotta da Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli è andato avanti raccontando un aneddotto che riguarda un po’ tutte le serate che fa nelle discoteche. Come sappiamo lui è anche deejay e quindi gli capita spesso di fare serate in discoteca. Le discoteche sono luoghi frequentati prevalentemente da ragazzini, persone giovani. Ma ogni volta che lui è alla consolle si ritrova sotto, in prima fila, orde di signore sulla sessantina che fanno video, dirette e urlano davanti al loro idolo. Ecco il video postato dalla pagina Pipol TV:

Ma nel raccontare tutto questo, Pretelli ha usato la frase: “sessantenni assatanate”. Per questo motivo una parte del web ha avuto da ridire, accusandolo di aver fatto battute sessiste. Così è entrato nell’occhio del ciclone e le polemiche sembrano non placarsi. Lui al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione.

