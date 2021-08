1 Dopo il video di Giulia, Pierpaolo si commuove

Ore di festeggiamenti in casa Prelemi. Ieri, infatti, Pierpaolo Pretelli ha compiuto 31 anni compleanno accanto alla sua Giulia Salemi e ad alcuni cari amici a Ibiza. L’ex gieffino è stato sommerso da tantissimo affetto da parte di tutti, dagli ex coinquilini della Casa e dai fan. Sui social ha voluto scrivere un pensiero. Ha raccolto una serie di foto in compagnia della sua fidanzata e lo screen di una videochiamata che ha realizzato insieme al piccolo Leo, suo figlio e ha aggiunto una dolce didascalia:

«Se penso ad un anno fa mi viene in mente un Pierpaolo triste e insoddisfatto … ma la vita a volte sa proprio stupirci! Ed eccoci qua nel posto dove mi avevi promesso di portarmi …Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico», taggando Giulia, per poi continuare ancora: «Anche se a distanza il mio piccolo grande uomo è sempre con me».

Ma le emozioni per Pierpaolo Pretelli non sono finite, perché alla mezzanotte il modello ha potuto vedere il video che Giulia ha realizzato per lui e ha così commentato:

“Che dire! Mi hai fatto piangere come un bimbo. Mi hai stravolto la vita, mi fai sentire ogni giorno l’uomo più fortunato del mondo… il destino ci ha uniti… ci meritiamo, meritiamo l’amore che proviamo evidentemente. Grazie … tu sai… e grazie anche ad Alfonso, lei è tutto per me. Ti amo”. Ed effettivamente Pierpaolo Pretelli non sembra aver trattenuto l’emozione dopo il video che Giulia Salemi ha caricato sui social in cui gli dedica parole d’amore importanti. Come mostrato dalla stessa influencer sul suo profilo, Pierpaolo è crollato il lacrime e si è davvero tanto commosso.

Sfidiamo chiunque a non piangere dopo un pensiero così bello! Pierpaolo Pretelli ha spesso mostrato la sua sensibilità anche nella Casa del GF. Questa è stata una delle tante caratteristiche che ha fatto innamorare Giulia e che ha portato tanti fan ad affezionarsi a lui. A tal proposito andiamo a rileggere la dedica della Salemi…