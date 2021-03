1 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Temptation Island?

Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da quel giorno, con il trascorrere delle settimane è nato l’amore. Parliamo di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i quali ad oggi sono tra le coppie più amate e seguite del reality show di Canale 5. Dopo aver ricoperto il ruolo di tentatore, alcuni si chiedono se l’ex velino di Striscia La Notizia tornerà a Temptation Island nel ruolo di fidanzato.

Intervistato da Super Guida TV, Pierpaolo Pretelli ha voluto fare chiarezza su questa possibilità e raccontare la sua verità a tal proposito: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me (ride)“. Pare dunque non possano esserci grandi possibilità di vedere lui e Giulia Salemi in veste di coppia nella trasmissione delle tentazioni!

Intanto come da lui stesso raccontato la storia d’amore con l’influencer procede nel migliore dei modi, anche se per lavoro o altro si trovano ad essere distanti. Ecco in che termini ne ha parlato Pierpaolo Pretelli:

“La relazione sta procedendo a gonfie vele. Siamo molto simili e affini. Sia io che Giulia siamo convinti di aver trovato l’anima gemella. Abbiamo entrambi bisogno di amare e in questo momento non ci risparmiamo. Ci sentiamo tremila volte al giorno, ci facciamo videochiamate. Grazie al prolungamento del programma, ho trovato l’amore. Nel caso in cui la distanza dovesse diventare un problema troverei una soluzione. Chiederei a Giulia di trasferirsi a Roma anche perché la mia priorità è mio figlio. So che a lei farebbe piacere”.

Ha detto Pierpaolo Pretelli, sicuro della sua storia con Giulia Salemi, la quale solo qualche giorno fa gli ha riservato parole al miele in un’intervista a Casa Chi. Anche il modello non si è risparmiato nei confronti della sua dolce metà:

“Giulia ha aggiunto un ingrediente importante nella mia vita, la felicità. Anche lei mi fa sentire uomo riempiendomi di attenzioni e complimenti. Per mio carattere sono insicuro e il fatto di avere accanto a me una persona come lei mi aiuta a reagire e mi accresce anche l’autostima. Sono innamorato perso e da parte sua sento lo stesso. Mi sento ricambiato”, ha concluso Pierpaolo.

Innamorati più che mai Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si godono la loro storia d’amore. Temptation Island, almeno stando alle loro dichiarazioni, non fa per loro!