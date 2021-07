1 Le parole di Pierpaolo Pretelli

È certamente un periodo d’oro questo per Pierpaolo Pretelli. Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, dove ha ottenuto un successo incredibile, l’ex Velino è tornato a concentrarsi sulla sua vera passione: la musica. Pochi giorni fa così il fidanzato di Giulia Salemi ha pubblicato il suo nuovo singolo, L’Estate Più Calda, che ha tutte le carte in regola per diventare un vero tormentone estivo. Senza dubbio infatti la canzone ci farà ballare per le prossime settimane, e tanta è la soddisfazione dell’ex gieffino, che nel mentre sta promuovendo il suo brano in ogni modo.

Tuttavia in molti si sono chiesti se Pierpaolo Pretelli avrebbe preso parte a una delle puntate di Battiti Live, la nota kermesse estiva condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. A partecipare alla manifestazione, che si svolge in 5 puntate, sono infatti tutti i più grandi artisti che nelle ultime settimane hanno lanciato una hit, e i fan di Pierpaolo si aspettavano dunque che anche lui salisse sul palco per presentare il suo nuovo singolo. Pretelli tuttavia non sarà a Battiti Live, e nel corso di una recente intervista per il settimanale Chi, riportata da Biccy, ha spiegato perché non lo vedremo all’interno del programma. Queste le sue dichiarazioni:

“Se andrò a presentare il brano a Battiti Live? No, diciamo che sono stato proposto, ma non è andata bene. Credo che chi viene dalla tv paghi uno scotto. Si tratta di un pregiudizio che c’è nel mondo della musica. Lavorerò per andarci l’anno prossimo”.

Tuttavia le parole di Pierpaolo Pretelli non hanno convinto a pieno il pubblico. In molti hanno infatti notato come a salire sul palco di Battiti Live sia stato Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che da poco ha lanciato il suo brano Gossip. Che il prossimo anno anche l’ex Velino abbia modo di partecipare alla kermesse? Nel mentre proprio qualche ora fa Elisabetta Gregoraci ha parlato del ritorno della trasmissione, svelando la sua emozione nel tornare live con un programma. Rivediamo le sue dichiarazioni.