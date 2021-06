Completa il testo de L’estate più calda, la nuova canzone di Pierpaolo Pretelli? (QUIZ)

Conosci L’estate più calda?

L’estate più calda è il nuovo singolo per l’estate 2021 di Pierpaolo Pretelli. In poche ore il brano ha raggiunto ottimi risultati sia su iTunes che su Spotify ed il video, che vede la partecipazione di Giulia Salemi, sta facendo incetta di views.

Oggi vogliamo mettere alla prova i tanti fan dei #Prelemi, che continuano a sostenere con affetto la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Riesci a ricordare a memoria il testo della nuova canzone di Pierpaolo? Questo è il momento giusto per scoprirlo!

Per farlo non devi far altro che iniziare il nostro quiz qui in basso!

Sono uscito per andare ad una ___ con te festa serata cena Corretta! Sbagliata! Continua >> E tu non sei uscita più dalla mia ____ perché testa stanza casa Corretta! Sbagliata! Continua >> Darei tutto per ____ ancora vederti amarti baciarti Corretta! Sbagliata! Continua >> Perché perfino il mare che c’è alle _____ Seychelles Maldive Baleari Corretta! Sbagliata! Continua >>









Sembra ____ se non ci sei te vuoto strano brutto Corretta! Sbagliata! Continua >> Prendiamo un ____ e andiamo volo cocktail treno Corretta! Sbagliata! Continua >> Basta che mi prendi per _____ mano buono bravo Corretta! Sbagliata! Continua >> E sono già sopra le _____ nuvole aspettative voglie Corretta! Sbagliata! Continua >> non c’è bisogno di andare ____ lontano piano insieme Corretta! Sbagliata! Continua >> E _____ per tutta la vita balliamo brindiamo mangiamo Corretta! Sbagliata! Continua >> Come se fosse sempre _____ stasera estate amore Corretta! Sbagliata! Continua >> E ogni volta che guardo i tuoi ____ occhi capelli post Corretta! Sbagliata! Continua >> Capisco niente ma non fa niente

Sei l’estate più ___ di sempre calda power strana Corretta! Sbagliata! Continua >> Perdóname ____

T’ho vista di sfuggita señorita chica amor Corretta! Sbagliata! Continua >> E ho capito che quel ___ in fondo

non ti ha mai capita tipo pazzo soggetto Corretta! Sbagliata! Continua >> Per questo ora è finita ____

A me se passi davanti passa davanti la vita maldita mamacita bonita Corretta! Sbagliata! Continua >> Tu mi fai sognare pure quando sono ____

Tu mi fai sognare pure quando sono ____

Pure questo mondo accanto a te mi sembra meglio sveglio occupato innamorato Corretta! Sbagliata! Continua >> Ho messo il ____ su tutte le foto che hai messo cuore like mi piace Corretta! Sbagliata! Continua >>

