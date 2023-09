NEWS

Nicolò Figini | 7 Settembre 2023

Lo scherzo di Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso della coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due fanno spesso divertire i fan tramite i video che pubblicano sui social. Possiamo, per esempio, citare quello in cui l’ex vippone riprende la fidanzata mentre dorme con la bocca aperta in aereo. Oppure quello dove Giulia scappa terrorizzata e urlante da un piccolo insetto.

Oggi, invece, raccontiamo di uno scherzo che avrebbe dato un po’ fastidio alla Salemi. Qui sotto possiamo vedere il video in cui troviamo Pierpaolo fuori dalla porta del bagno con un cuscino in mano e non appena l’influencer esce dalla stanza la colpisce in faccia. Questo causa la caduta del telefono che teneva tra le mani.

Con voce molto dispiaciuta, allora, Pierpaolo Pretelli le chiede scusa e si giustifica dicendo che pensava di aver visto una mosca. Il video termina con lui che esce dall’inquadratura e il viso di Giulia molto cupo e infastidito. Sicuramente, però, poco dopo anche lei si sarà fatta una bella risata e avrà dato il suo consenso per la pubblicazione del filmato.

Lo scherzo di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi #PRELEMI pic.twitter.com/DAHenjDc1i — disagiotv (@disagio_tv) September 7, 2023

Per quanto riguarda la loro carriera, invece, sappiamo che Pierpaolo e Giulia saranno i nuovi conduttori di Ex on the Beach Italia al posto di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Inoltre, in questi giorni hanno incantato tutti i fan con la loro sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Voi cosa ne pensate della coppia?