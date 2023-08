NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Lo spavento di Giulia Salemi

Prosegue la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In questi giorni stanno passando dei momenti di relax insieme e l’ex vippone ha immortalato in un video la reazione della fidanzata alla vista di un insetto. Qui sotto infatti la possiamo vedere mentre osserva con occhi terrorizzati un piccolo insetto, si porta una mano alla bocca e poi scappa via urlando scendendo le scale.

Pierpaolo crea un meme grazie a questa reazione e scrive: “Quando entri in un locale e incontri il tuo ex“. Nel mentre, però, la stessa Giulia ha commentato rispondendo a tutti i fa che ridono di quanto accaduto: “Voi non avete visto ma il signorino me l’ha lanciato con il piade. Ha preso vita e ha iniziato a volare verso di me“.

Nel frattempo, in settimane si sta parlando molto di Giulia Salemi, soprattutto per quanto riguarda il suo futuro professionale. Sappiamo che l’influencer non tornerà più a occupare lo spazio social all’interno del Grande Fratello a partire dalla prossima edizione. Al suo posto, infatti, sarebbe stata scelta Rebecca Staffelli.

Tuttavia Giulia non rimarrà a bocca asciutta. Stando a un’anteprima di TVBlog, infatti, andrà a condurre la nuova stagione di Ex on the beach Italia insieme a Pierpaolo Pretelli. In questo modo il pubblico dovrà salutare la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che fino ad oggi tenevano le redi del reality.

