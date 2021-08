1 La foto di Pierpaolo Pretelli

Sono passati alcuni mesi da quando Pierpaolo Pretelli ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, classificandosi al secondo posto. Da quel momento per l’ex Velino di Striscia La Notizia è arrivato un successo inaspettato. Oltre ad aver trovato l’amore all’interno della casa, al fianco di Giulia Salemi, con la quale le cose vanno a gonfie vele, il modello ha anche rilanciato la sua carriera. Lo scorso giugno infatti Pierpaolo ha pubblicato il suo ultimo singolo, L’Estate Più Calda, che è stato un vero tormentone.

Come se non bastasse Pretelli è stato scelto per far parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il talent, in partenza su Rai 1 a settembre, sarà ancora una volta condotto da Carlo Conti e come sempre non mancheranno le emozioni. Proprio in queste ore l’ex gieffino sta svolgendo le prime prove tecniche, e tanta è l’attesa del pubblico di scoprire come si relazionerà a questa nuova avventura.

Nel mentre poco fa Pierpaolo Pretelli è finito anche al centro dell’attenzione mediatica per via di una foto che non è passata inosservata. Inaspettatamente infatti Giulia Salemi ha condiviso sui social una foto che ritrae il suo compagno con i capelli rasati a zero. L’influencer ha così fatto intendere che l’ex Velino avesse compiuto un gesto estremo! A quel punto naturalmente i fan sono letteralmente entrati in panico e hanno chiesto spiegazioni ai due. Tuttavia poco dopo la stessa Giulia ha svelato di aver voluto fare un piccolo scherzo ai suoi follower! Pierpaolo infatti non si è rasato i capelli, tuttavia la burla è riuscita alla perfezione!

Nel mentre Pretelli continua prepararsi per il debutto a Tale e Quale Show, e senza dubbio nel corso della nuova edizione del talent ne vedremo delle belle. Come se non bastasse intanto qualche ora fa è giunta voce che anche per Giulia Salemi sta per arrivare un altro importante impegno lavorativo, che riguarda la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Rivediamo di cosa si tratta.