1 La gaffe di Pierpaolo Pretelli

Sono ormai trascorsi quasi due anni da quando Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 5. A poco a poco tra l’ex Velino e l’influencer è nato l’amore e dopo la fine del reality show i due hanno avuto modo di di dare ufficialmente il via alla loro relazione, che ancora oggi prosegue nel migliore dei modi. In molti nel mentre attendono il momento in cui questa bellissima coppia (una delle più amate e seguite del web) deciderà di compiere il passo successivo, e non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare novità in merito. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere i social.

Tutto è iniziato quando su Twitter ha iniziato a girare una dichiarazione fake di Attilio Romita, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7. Nel commento vengono menzionati proprio Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, e il tweet è arrivato fino al conduttore del GF Vip Party. L’ex Velino così, credendo che la dichiarazione di Attilio fosse reale, ha deciso di replicare postando una sua foto inedita con la sua fidanzata, per poi aggiungere:

“Caro Attilio, diamo fiato alle trombe? Beccati sta foto: io Prince e la Salemi bella come il sole. Questa la chiamo felicità. PS: prendi spunto da Bellavia, trovati una compagna. Non ti diffido tranquillo, ti voglio bene”.

Qualcuno dica a Pierpaolo che è un troll e sta facendo una figura di merda.#gfvip #romiters pic.twitter.com/BghLmG7jgC — Stefany 🌷 (@dobledouble) September 26, 2022

Poco dopo però Pierpaolo Pretelli si è reso conto che la dichiarazione di Attilio Romita era fake e a quel punto ha cancellato il tweet. La simpatica gaffe dell’ex Vippone tuttavia non è passata inosservata, e ha fatto divertire il web. Nel mentre qualche settimana fa Giulia Salemi ha parlato della possibilità di allargare la famiglia. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.