Pierpaolo Pretelli è un sensuale Ricky Martin e Cristiano Malgioglio apprezza (VIDEO)

Per la prima puntata di Tale e quale show Pierpaolo Pretelli interpreta Ricky Martin. Ecvo il video dell'esibizione.

Pierpaolo Pretelli nella prima puntata di Tale e quale show

Dono anni ed anni di successi, Tale e quale show torna in TV con una nuova edizione. Carlo Conti, oltre ad avere una novità nella giuria, cioè Cristiano Malgioglio, ha scelto un cast partecipante davvero strepitoso. Tra loro ci sono volti più o meno noti e soprattutto personaggi che hanno riscosso grande successo nell’ultima edizone del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Parlando proprio di Pierpaolo, dopo essersi dedicato alla musica quest’estate con un tormentone, ha scelto di mettersi ancora più alla prova in questo campo. Quindi quale modo migliore di mettersi totalmente in gioco se non con l’imitazione, anche di voci paraticolari, difficili e lontane dalla propria?

Così, per la prima puntata di Tale e quale show 2021, Pierpaolo Pretelli ha dovuto interpretare Ricky Martin, uno dei più grandi sex symbol del panorama musicale latino. Così l’ex velino di Striscia la notizia è dovuto entrare nei panni di Martin nell’aspetto, nella voce e nelle movenze sensuali. Nel dettaglio, ha cantanto la canzone La Mordidita direttamente dal videoclip ufficiale. Ecco l’esibizione:

Ci ripuliamo gli occhi e le orecchie dopo quello che è successo ieri sera.#TaleEQualeShow #pierpaolopretelli #RickyMartin pic.twitter.com/hc1gltejrX — Cinguetterai (@Cinguetterai) September 17, 2021

Che ve ne pare? Vi è piaciuta? Per la giuria è stato molto bravo. Per Cristiano Malgioglio Pierpaolo è più bello di Ricky Martin, però ha trovato la voce diversa. E ha aggiunto che avrebbe dovuto “muovere più il pon pon”.

